Un accident de bus en Afrique du Sud fait 20 morts et des dizaines d’autres à l’hôpital

Une collision frontale entre un bus et une camionnette de transport de fonds a fait 20 morts lundi sur une route principale de la province du Limpopo, dans le nord de l’Afrique du Sud, et des dizaines d’autres ont été hospitalisées, ont annoncé des responsables des transports et une société médicale d’urgence.

Après l’accident, le bus est passé d’un pont sur l’autoroute N1 à une rivière en contrebas, a déclaré ER24, dont les ambulanciers étaient sur les lieux.

“Trois personnes ont été retrouvées mortes au bord de la route et 16 au bord de la rivière – toutes ont été déclarées mortes à leur arrivée”, a déclaré ER24 dans un communiqué. “Un patient, sur les 69 passagers confirmés transportés à l’hôpital pour diverses blessures, est décédé depuis”, a-t-il précisé.

Le département des transports du Limpopo a déclaré que l’accident s’était produit lundi vers 17h00 (15h00 GMT) et que le bus transportait des passagers de la ville de Makhado vers des zones du district de Vhembe, dans la province.

Des plongeurs de la police ont été dépêchés pour vérifier que personne n’a été emporté par la rivière, a indiqué le département dans un communiqué.

ER24 a déclaré que la police enquêtait sur les circonstances entourant l’accident et que de fortes pluies étaient tombées dans la région où cela s’était produit.

Un porte-parole de la police provinciale n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.