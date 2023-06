Un accident de bus de mariage à Hunter Valley fait au moins 10 morts en Australie

Tracy Chapman, un surintendant de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que les responsables des urgences avaient répondu aux informations faisant état d’un accident vers 23h30 dimanche, heure locale, et étaient arrivés pour trouver une « scène de confrontation et très traumatisante ».

Chapman a déclaré que les enquêteurs médico-légaux étaient restés sur le site de l’accident lundi matin et qu’il était possible que d’autres victimes soient encore coincées sous l’épave.

Chapman a déclaré qu’il était trop tôt pour divulguer la cause de l’accident, mais le conducteur a été arrêté et emmené dans un poste de police local après avoir été emmené à l’hôpital pour des tests obligatoires.

Elle a déclaré que les passagers du bus avaient assisté à un mariage dimanche à Wandin Estate – un vignoble et lieu de mariage populaire – et se dirigeaient vers Singleton, une ville à environ 20 miles de là, pour passer la nuit.

« Nous connaissons tous la joie d’aller à un mariage, une occasion de célébrer chers amis et famille. Ce sont quelques-uns des moments les plus heureux que vous puissiez vivre », a déclaré lundi le Premier ministre australien Anthony Albanese lors d’une conférence de presse. « Pour qu’une journée aussi joyeuse dans un endroit magnifique se termine par une perte de vie et des blessures aussi terribles, c’est si cruel, si triste et si injuste. »