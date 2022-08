Un accident de bus au Cachemire tue au moins 6 soldats indiens

SRINAGAR, Inde (AP) – Un bus transportant des soldats paramilitaires dans le Cachemire sous contrôle indien a dérapé sur une route montagneuse et a roulé dans une rivière mardi, tuant au moins six personnes et en blessant des dizaines d’autres, ont déclaré des responsables.

Les personnes blessées dans l’accident dans la région sud de Pahalgam ont été transportées par avion vers un hôpital militaire de Srinagar, la principale ville de la région, a indiqué la police dans un tweet.

Des responsables ont déclaré que le bus transportait au moins 39 soldats et deux policiers qui faisaient partie des milliers de forces gouvernementales déployées pour protéger un pèlerinage hindou dans une grotte de l’Himalaya. Le pèlerinage s’est terminé la semaine dernière.

La police des frontières indo-tibétaine paramilitaire a déclaré que la cause apparente de l’accident était une défaillance des freins.

L’Inde possède les routes les plus meurtrières du monde, avec des centaines de milliers de personnes tuées et blessées chaque année. La plupart des accidents sont imputés à une conduite imprudente, à des routes mal entretenues et à des véhicules vieillissants.

The Associated Press