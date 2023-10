Un accident de bus à Venise fait au moins 21 morts après une chute d’un viaduc

Un bus s’est écrasé et est tombé d’un viaduc dans le quartier continental de Mestre, à Venise, mardi soir. Au moins 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, selon les médias locaux.

Des photos du lieu de l’accident montraient un bus renversé, en partie écrasé et émettant un panache de fumée. Les secouristes, dont les pompiers, sont montés dans le véhicule renversé à l’aide d’échelles et de lampes de poche, et ont emporté les victimes. Des alarmes ont retenti et un hélicoptère a survolé les lieux, comme le montrent des vidéos de la scène.