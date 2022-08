Un accident de 5 voitures à Toronto déclenche une fuite de gaz et une évacuation

Plus d’une douzaine de personnes ont été évacuées dans un quartier de l’ouest de Toronto après qu’une collision de cinq voitures a provoqué une importante fuite de gaz dans la région dimanche matin.

Cela s’est produit vers 9 h 19 près d’Old Weston Road et de Rockwell Avenue, juste au nord de St. Clair Avenue West, dans le quartier Stockyards de la ville.

Le chef du peloton des pompiers de Toronto, Chris Bertram, a déclaré que les équipes d’urgence sont arrivées sur les lieux pour découvrir qu’un VUS noir avait perdu le contrôle et était entré en collision avec un certain nombre de véhicules avant de percuter une maison voisine et son compteur de gaz.

La scène d’une collision impliquant plusieurs véhicules dans le Stockyards District de Toronto est visible sur cette image le 21 août 2022.

Il a été confirmé qu’il y avait une fuite de gaz dans la zone et plus d’une douzaine de personnes ont été évacuées en conséquence, selon Bertram, qui a qualifié la fuite d'”excessive”.

Des témoins qui ont parlé au CP24 sur les lieux ont déclaré avoir entendu un sifflement distinct après la fuite.

Le gaz a depuis été coupé par Enbridge, mais les résidents déplacés n’ont pas encore reçu le feu vert pour retourner chez eux.

Des efforts de ventilation sont en cours dans toutes les maisons touchées et un ingénieur en structure est en route vers les lieux pour évaluer les dommages structurels à la maison à l’épicentre de l’accident.

Le conducteur du SUV noir a fui les lieux de l’accident à pied, a déclaré Bertram.

La zone est fermée pendant que les agents enquêtent et recherchent le conducteur.

Aucun blessé n’a été signalé.

Ceci est une histoire en développement. Plus à venir.