Un accident d’avion privé atterrit à l’aéroport de Mumbai sous de fortes pluies, 3 blessés

Un avion privé s’est écrasé jeudi alors qu’il tentait d’atterrir sous de fortes pluies à l’aéroport de Mumbai.

Il y avait huit personnes à bord, six passagers et deux membres d’équipage. Trois personnes ont été hospitalisées, ont indiqué les secours. L’étendue de leurs blessures est inconnue. Aucune victime n’a été signalée.

La piste a maintenant été débarrassée des débris et les opérations normales ont repris.

L’incident s’est produit près de la piste 27, qui était glissante à cause de la pluie.

La visibilité était alors d’environ 700 mètres.

La piste a été fermée brièvement, au cours de laquelle Vistara Airlines a déclaré que cinq de ses vols avaient été détournés et que d’autres « seraient probablement affectés ». Les vols détournés sont UK622 (depuis Varanasi) et UK124 (depuis Bangkok) et UK933 (depuis Delhi), UK518. (de Kochi) et UK865 (de Dehradun). Les deux premiers ont été détournés vers Hyderabad et les trois derniers vols ont été envoyés vers l’aéroport de Mopa à Goa.

SpiceJet a averti ses passagers que « les vols pourraient être affectés ».

Des images troublantes de vidéosurveillance de l’accident semblent montrer l’avion heurtant le sol avec une force considérable et le corps de l’avion semble glisser un moment sur le sol.

D’autres visuels de l’aéroport de Mumbai montraient un ciel gris et trouble et l’épave de l’avion de l’autre côté de la piste. Les premiers visuels montraient l’épave toujours en feu.

L’incendie a été éteint par les secours.

Selon la Direction générale de l’aviation civile, l’avion était un Learjet 45 – un avion d’affaires ultra-léger de neuf places produit par une division de Bombardier Aviation basée au Canada – immatriculé auprès de VSR Ventures, qui serait une société basée à Bangalore. société de promotion immobilière.

L’avion arrivait de Visakhapatnam dans l’Andhra Pradesh.