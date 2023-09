Un accident d’avion lors d’un spectacle aérien en Hongrie fait 2 morts et 3 blessés au sol

BUDAPEST, Hongrie (AP) — Un petit avion à hélice s’est écrasé dimanche lors d’un spectacle aéronautique dans le centre de la Hongrie, tuant deux personnes et en blessant grièvement trois autres au sol, a annoncé la police.

L’accident mortel survenu au salon aéronautique de Börgönd, dans le comté de Fejér, s’est produit vers 15h20, heure locale, et la cause n’a pas été immédiatement connue. Le pilote et le passager, âgés de 67 et 37 ans, sont tous deux décédés, tandis que trois personnes se trouvant dans une voiture proche du lieu de l’impact ont été grièvement brûlées et ont été hospitalisées, a indiqué la police dans un communiqué.

Des séquences vidéo de l’accident en ligne montrent un petit avion effectuant un mouvement de rotation en montant et en descendant, mais il s’est finalement écrasé et a pris feu. Les organisateurs de l’événement auraient annulé le reste du spectacle de dimanche.

« La foule de plusieurs milliers de personnes présente sur le site a commencé à quitter les lieux de manière organisée », indique le communiqué de la police.

András Cser-Palkovics, le maire de la ville voisine de Szekesfehervar, a écrit sur Facebook après l’accident que ce qui est habituellement « un jour aimé par des milliers de personnes… s’est transformé en tragédie ».

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est une douleur difficile à exprimer avec des mots pour notre municipalité, pour toute notre ville et pour moi personnellement », a-t-il déclaré.

The Associated Press