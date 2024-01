Un accident d’avion fait plusieurs morts dans les Territoires du Nord-Ouest canadiens

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

Un nombre indéterminé de personnes sont mortes après qu’un avion s’est écrasé alors qu’il se dirigeait vers une mine de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, selon la police.

L’avion se serait écrasé mardi près de Fort Smith, une ville proche de la frontière entre les Territoires du Nord-Ouest et l’Alberta.

Certains des passagers seraient des employés de la société minière mondiale Rio Tinto, selon un communiqué publié par la société.

Rio Tinto n’a pas confirmé le nombre de travailleurs qui se trouvaient à bord de l’avion, mais a déclaré que l’accident avait fait plusieurs morts.

Un coroner du territoire a également confirmé que des personnes étaient mortes dans l’accident, mais n’a pas non plus fourni de détails précis, selon CNN.

«Pour le moment, nous pouvons confirmer qu’il y a des décès, mais nous ne fournirons aucune information supplémentaire en attendant le plus proche parent», a déclaré le coroner des Territoires du Nord-Ouest, Garth Eggenberger, dans un communiqué de presse.

La Gendarmerie royale du Canada, les Rangers canadiens et l’Aviation royale canadienne sont intervenus sur l’accident. Le centre de santé voisin de Fort Smith a adopté son protocole de pertes massives en réponse à l’accident.

La première de l’émission des Territoires du Nord-Ouest, RJ Simpson, a publié une déclaration à la suite de l’accident, offrant ses condoléances aux personnes touchées par l’accident et aux pertes de vie qui en ont résulté.

“C’est avec le cœur lourd que j’exprime mes plus sincères condoléances aux familles, amis et proches de ceux qui se trouvaient à bord du vol de Northwestern Air qui s’est écrasé aujourd’hui à l’extérieur de Fort Smith”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

« L’impact de cet incident se fait sentir sur tout le territoire. Les personnes que nous avons perdues n’étaient pas seulement des passagers d’un vol ; ils étaient voisins, collègues, amis et proches. Leurs histoires et leurs contributions à nos communautés ne seront pas oubliées.

Il a encouragé les résidents à utiliser les ressources de santé mentale fournies par l’État pour gérer leur perte.

Le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a également publié une déclaration à la suite de l’accident.

«Je voudrais exprimer nos plus sincères condoléances aux familles, amis et proches de ceux qui ont été touchés par cette tragédie. En tant qu’entreprise, nous sommes absolument dévastés par cette nouvelle et offrons tout notre soutien à nos collaborateurs et à la communauté qui sont en deuil aujourd’hui », a-t-il écrit.

Il a ajouté que l’entreprise travaillait en étroite collaboration avec les forces de l’ordre canadiennes pour enquêter sur l’accident.