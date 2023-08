Un accident d’avion en Russie fait 10 morts, selon des responsables ; Le chef de Wagner, Eugène Prigojine, serait sur la liste des passagers

Un avion s’est écrasé mercredi en Russie, tuant les 10 personnes à bord, rapporte l’Associated Press, citant les responsables des situations d’urgence russes. Le chef du groupe de mercenaires Wagner, Eugène Prigojinefigurait sur la liste des passagers, selon les responsables.

Cependant, il n’était pas clair dans l’immédiat si Prigozhin était à bord de l’avion qui se dirigeait de Moscou à Saint-Pétersbourg, a rapporté l’AP.

Les chaînes russes rapportent que l’avion, un avion d’affaires Embraer, s’est écrasé dans la région russe de Tver. La chaîne pro-militaire Military Informant affirme que l’avion appartenait à l’équipe de Prigozhin et s’est rendu à plusieurs reprises en Biélorussie.

L’AP rapporte que les données de suivi des vols montrent qu’un jet privé immatriculé au nom de Wagner a décollé de Moscou mercredi soir. Quelques minutes après le décollage, le signal du transpondeur de l’avion a été perdu dans une zone rurale sans aérodrome à proximité, selon l’AP.

Plus tôt cette semaine, Prigozhin est apparu dans sa première vidéo depuis qu’il a dirigé une mutinerie ratée contre les commandants russes en juin. On pouvait le voir debout dans un désert aride, vêtu de camouflage, un fusil à la main, et laissant entendre qu’il se trouve quelque part en Afrique. Il a déclaré que Wagner rendait la Russie grande sur tous les continents et rendait l’Afrique « plus libre ».

CBS News n’avait pas vérifié l’emplacement de Prigojine ni la date à laquelle la vidéo avait été prise. Mais il s’agit apparemment d’une campagne de recrutement sur le continent africain, où le groupe Wagner est actif. Certains pays se sont tournés vers l’armée privée pour combler les lacunes en matière de sécurité ou soutenir des régimes dictatoriaux.

Dans certains pays, comme la République centrafricaine, Wagner échange des services contre un accès presque illimité aux ressources naturelles. UN Enquête de CBS News a découvert que Wagner pillait les ressources minières du pays en échange de la protection du président contre un coup d’État.

L’avenir du groupe Wagner était cependant incertain depuis juin, lorsque les tensions entre Wagner et le ministère russe de la Défense se sont considérablement intensifiées. Prigojine a affirmé que les forces russes avaient attaqué les camps de Wagner dans l’est de l’Ukraine, tuant des dizaines de ses hommes. Les forces Wagner de Prigozhin ont ensuite quitté l’Ukraine et ont marché en Russie, prenant le contrôle du quartier général militaire russe pour la région sud à Rostov-sur-le-Don, qui supervise le combats en Ukraine.

Prigojine a dit plus tard il a accepté d’arrêter « les mouvements de ses forces à l’intérieur de la Russie et de prendre de nouvelles mesures pour désamorcer les tensions », dans le cadre d’un accord négocié par le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux médias d’État russes en juin que dans le cadre de l’accord, Prigojine déménagerait en Biélorussie.

Questions sur l’accord ont été soulevés en juillet en raison de l’incertitude quant à sa localisation. Un responsable américain a déclaré à CBS News le mois dernier que Prigojine ne se trouverait pas en Biélorussie et pourrait se trouver en Russie.

Debora Patta, Cara Tabachnick, Haley Ott, Kerry Breen et Duarte Dias ont contribué à cet article.