Un accident d’avion dans le golfe du Mexique fait 2 morts et 1 disparu

VENISE, Floride (AP) – Un avion privé s’est écrasé dans le golfe du Mexique au large des côtes de la Floride samedi soir, avec deux personnes confirmées mortes alors que les autorités recherchaient une troisième personne qui aurait été sur le vol, a annoncé la police.

Les autorités de Venise, en Floride, ont lancé une recherche dimanche après 10 heures du matin à la suite d’une enquête de la Federal Aviation Administration à l’aéroport municipal de Venise au sujet d’un Piper Cherokee monomoteur en retard qui n’était pas retourné à son aéroport d’origine à Saint-Pétersbourg, en Floride.

À peu près au même moment, des plaisanciers ont trouvé le corps d’une femme flottant à environ 4 kilomètres à l’ouest de la côte de Venise, a déclaré la porte-parole de la ville de Venise, Lorraine Anderson, dans un communiqué.

Des plongeurs du bureau du shérif du comté de Sarasota ont localisé l’épave de l’avion loué vers 14 heures, à environ un tiers de mille au large, directement à l’ouest de l’aéroport de Venise, a déclaré Anderson.

Les sauveteurs ont trouvé une fille décédée dans la zone passagers de l’avion. Une troisième personne, qui serait un homme qui était le pilote ou un passager, était toujours portée disparue dimanche, a déclaré Anderson.

Le bureau du shérif du comté, la garde côtière américaine, le département de police de Sarasota, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission et le bureau du médecin légiste du district 12 et le National Transportation Safety Board ont été impliqués dans l’enquête, a déclaré Anderson.

The Associated Press