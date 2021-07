Un accident d’avion aux Philippines fait au moins 17 morts alors qu’un vol militaire avec 92 personnes à bord prend feu à l’atterrissage

Au moins 17 personnes sont mortes après qu’un avion militaire s’est écrasé après avoir raté la piste dans le sud des Philippines.

L’avion de transport Lockheed C-130 avec 92 personnes à bord s’est écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur l’île de Jolo.

L’avion s’est écrasé après avoir tenté d’atterrir sur l’île philippine de Jolo[/caption]

L’avion de transport Lockheed C-130 avait 92 personnes à bord[/caption]

Les images de la scène montraient des flammes et de la fumée s’échappant d’épaves éparpillées parmi les arbres alors que des hommes en uniforme de combat se promenaient.

« Jusqu’à présent, 40 blessés et blessés ont été secourus et 17 corps récupérés. Le sauvetage et la récupération sont en cours », a déclaré le ministre de la Défense Delfin Lorenzana dans un communiqué.

Le chef militaire Cirilito Sobejana a déclaré que l’avion avait « raté la piste en essayant de reprendre le pouvoir ».

Un porte-parole militaire, le colonel Edgard Arevalo, a déclaré qu’il n’y avait aucune indication d’une attaque contre l’avion, mais qu’une enquête sur l’accident n’avait pas commencé et que les efforts étaient concentrés sur le sauvetage et le traitement.

Plus à venir…

