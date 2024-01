Un accident d’avion au Canada fait un nombre indéterminé de morts dans les Territoires du Nord-Ouest

Un petit avion de ligne transportant des travailleurs vers la mine de diamants Diavik de Rio Tinto, dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, s’est écrasé mardi dans la ville de Fort Smith, tuant au moins certains des passagers à bord, selon les autorités et la société minière. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada et la Gendarmerie royale du Canada ont confirmé plusieurs morts dans l’accident, mais on ne sait pas exactement combien de personnes se trouvaient à bord de l’avion Jetstream, qui peut transporter jusqu’à 19 personnes.

L’avion appartenait au transporteur régional Northwestern Air et s’est écrasé à seulement 500 mètres de l’extrémité de la piste de l’aéroport régional de Fort Smith, selon la chaîne nationale canadienne. CBC a rapportécitant le coroner local.

“Pour le moment, nous pouvons confirmer qu’il y a des décès, mais nous ne fournirons aucune information supplémentaire en attendant les notifications aux plus proches parents”, a déclaré à CBS News le bureau du coroner de Yellowknife, qui mène l’enquête sur les décès.

CBC a cité le géant minier Rio Tinto qui a déclaré dans un communiqué qu’il coopérait avec les autorités et avait proposé de contribuer aux efforts visant à déterminer la cause de l’accident.

“En tant qu’entreprise, nous sommes absolument dévastés par cette nouvelle et nous offrons tout notre soutien à nos employés et à la communauté qui sont en deuil aujourd’hui”, a déclaré le PDG de Rio Tinto, Jakob Stausholm.

En réponse à l’incident, le centre de santé de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré avoir « activé son protocole de causalité massive en réponse à l’accident survenu vers 8 h 50 du matin ».

Dans une publication sur sa page Facebook, l’administration locale de Fort Smith a demandé aux résidents de rester à l’écart de la zone pour permettre aux secouristes de faire leur travail.

Un représentant de Northwest Air a confirmé l’accident à CBS News mardi soir, mais a déclaré que la compagnie aérienne ne pouvait fournir aucune autre information.

Le Centre conjoint de coordination des secours de Trenton a déclaré que l’avion s’était écrasé peu après le décollage.

“L’Aviation royale canadienne, la Gendarmerie royale du Canada et les Rangers canadiens ont tous participé à l’opération de recherche et de sauvetage”, a indiqué le centre.

“La communauté est sous le choc”, a déclaré Dianna Korol, maire adjointe de Fort Smith, selon CBC. “Tout le monde a un petit morceau – ou quelqu’un qu’il connaît. C’est très dévastateur. Les familles sont en deuil et nous espérons juste que tout le monde aura la force de continuer et de surmonter cette tragédie.”

Lors d’un autre incident survenu lundi, l’un des trois hélicoptères effectuant une opération d’héliski en Colombie-Britannique s’est écrasé, tuant trois personnes et en blessant grièvement quatre autres, selon un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada et de la société de ski.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec la GRC et d’autres autorités pour soutenir l’enquête sur la cause de l’incident”, a déclaré John Forrest, chef de la société Northern Escape Heliskiing, dans un communiqué. “Les invités qui skient avec nous et le personnel qui travaille avec nous à chaque saison font partie de notre famille.”

Lauren Fichten de CBS News a contribué à ce rapport.