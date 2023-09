Un accident d’avion au Brésil tue tous les passagers, dont 12 touristes et 2 membres d’équipage : rapport

Au Brésil, un petit avion s’est écrasé au sol samedi, tuant tous les passagers à bord, dont 12 touristes en plus du pilote et du copilote, selon des informations locales.

Selon les locaux Point de vente brésilien, Metropoles, citant le maire local, le modèle réduit d’avion Bandeirante s’est écrasé samedi dans l’État d’Amazonas, au nord du Brésil, dans la région de Barcelos.

L’avion Embraer PT-SOG a décollé de Manaus, la capitale de l’État d’Amazonas et la plus grande ville de l’Amazonie, et tentait d’atterrir sous de fortes pluies lorsqu’il s’est écrasé, ont rapporté les médias locaux.

Les passagers étaient des touristes brésiliens en route pour pêcher, selon les informations.

Un porte-parole de la mairie de Barcelos a déclaré à Metropoles qu’il y avait 12 passagers à bord, ainsi que le pilote et le copilote, au moment de l’horrible accident survenu dans l’État amazonien du pays.

Les autorités locales et l’armée de l’air brésilienne enquêtent sur l’accident.

L’Agência Nacional de Aviação Civil, les autorités aéronautiques brésiliennes, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

