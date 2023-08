Un accident dans le plus grand parc d’attractions d’Allemagne fait 7 blessés

Sept personnes ont été blessées lundi dans un accident dans le plus grand parc d’attractions d’Allemagne, a indiqué la police.

L’accident s’est produit à l’Europa-Park de la ville de Rust, près des frontières française et suisse.

Le parc a déclaré qu’une piscine mobile s’était fissurée et que des plates-formes de plongée attachées à celle-ci à partir desquelles des acrobates sautaient se sont effondrées lors d’un spectacle lundi après-midi, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. L’eau de la piscine s’écoulait dans une attraction aquatique appelée Atlantica SuperSplash.

La police a déclaré que cinq artistes et deux visiteurs avaient été blessés et que trois des artistes avaient été emmenés à l’hôpital pour des contrôles. La cause de l’accident n’était pas immédiatement claire.

Le parc est une attraction touristique populaire qui a attiré plus de 6 millions de visiteurs l’année dernière, principalement d’Allemagne, de France et de Suisse.

Il a des zones avec des thèmes basés sur différents pays européens et trois basés sur des décors fantastiques. Le parc accueille également des conférences et est un lieu populaire pour les événements et les productions télévisuelles.

En juin, un important incendie s’est déclaré dans le parc, provoquant son évacuation. Deux pompiers ont été légèrement blessés mais aucun visiteur n’a été blessé lors de cet incident.