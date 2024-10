Un accident au quai d’un ferry fait sept morts aux États-Unis — RT World News

Plusieurs autres personnes ont été blessées après l’effondrement d’une passerelle de pont dans l’État de Géorgie, ont indiqué les autorités locales.

Au moins sept personnes sont mortes et plusieurs autres ont été hospitalisées lorsqu’une passerelle de quai de ferry s’est déformée samedi dans l’État américain de Géorgie, ont annoncé les autorités locales.

Huit personnes ont été hospitalisées, dont au moins six avec des blessures graves, a indiqué le Département des ressources naturelles de Géorgie (DNR) dans un communiqué cité par l’Associated Press.

Une passerelle, reliant un quai extérieur où les gens embarquaient sur le ferry à un autre quai à terre, s’est effondrée, envoyant environ 20 personnes plonger dans les eaux de l’Atlantique, selon Tyler Jones, porte-parole du ministère des Ressources naturelles de Géorgie. Le département exploite le quai et les ferries qui transportent les passagers entre l’île et le continent.

Jones a déclaré que des équipes de la Garde côtière américaine, du service d’incendie du comté de McIntosh et d’autres cherchaient dans l’eau des survivants. Il a ajouté qu’un groupe d’ingénieurs et de constructeurs arriverait dimanche pour enquêter sur la cause de la catastrophe.

« Il n’y a pas eu de collision » avec un bateau ou quoi que ce soit d’autre, a déclaré le porte-parole, cité par l’agence. « La chose vient de s’effondrer. Nous ne savons pas pourquoi.















L’accident s’est produit sur l’île de Sapelo, située à 97 kilomètres au sud du continent et accessible uniquement par ferry public ou par bateau privé. Au moment du drame, habitants et touristes s’étaient rassemblés pour une célébration annuelle organisée par la communauté des descendants d’esclaves noirs de l’île.

La Journée culturelle est marquée par les habitants de la communauté Hog Hammock, formée par le groupe ethnique afro-américain connu sous le nom de Gullah-Geechee, qui a conservé une grande partie de son héritage africain, notamment un dialecte unique, grâce à l’isolement de l’île.

On pense que la communauté Hog Hammock sur l’île Sapelo est l’une des dernières communautés insulaires Gullah-Geechee intactes en Amérique. En 1996, l’ensemble de la zone de la communauté a été inscrit au Registre national des lieux historiques, la liste officielle des sites historiques les plus précieux du pays.