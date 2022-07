Un accident au concert du boys band de Hong Kong Mirror fait deux blessés

Le groupe, avec ses 12 chanteurs et danseurs, est extrêmement populaire sur le territoire et connu pour sa musique pop en cantonais, ou Cantopop. Des clips partagés sur les réseaux sociaux montrent un panneau vidéo suspendu au-dessus de la scène qui s’effondre lors du concert de jeudi, au milieu des cris du public.

Les autorités de Hong Kong ont lancé une enquête et disent avoir été en contact avec les organisateurs pour discuter de la sécurité la veille du concert. Le secrétaire à la culture, aux sports et au tourisme de la ville, Kevin Yeung Yun-hung, a déclaré vendredi que les premières découvertes indiquaient qu’un cordon de suspension en métal s’était cassé, selon les médias locaux.

Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de la série de 12 concerts de Mirror au Hong Kong Coliseum plus tôt cette semaine, après qu’un artiste soit tombé de la scène – bien qu’il n’ait pas été gravement blessé. Peu de temps après, une pétition appelant à des mesures de sécurité accrues pour les spectacles du groupe a recueilli plus de 13 000 signatures.

Le groupe de garçons extrêmement populaire a été créé grâce à une émission de télé-réalité en 2018 et a été crédité d’avoir relancé Cantopop et égayé la ville, qui a connu ces dernières années des tensions accrues avec la Chine continentale et des manifestations de masse, en plus de la pandémie de coronavirus.