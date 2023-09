Un accident à Plainfield provoque un déversement d’essence – Shaw Local

Un accident vendredi matin à Plainfield entre deux camions semi-remorques a provoqué un déversement d’essence sur la route.

À 4 h 16, le district de protection contre les incendies de Plainfield a répondu à un rapport faisant état d’un accident de véhicule à moteur sur l’Interstate 55 en direction sud, au kilomètre 260.

À leur arrivée, les équipes ont constaté qu’un camion semi-remorque qui circulait vers le nord avait perdu le contrôle et avait franchi le mur médian central, heurtant un autre camion semi-remorque circulant vers le sud, a indiqué le district des pompiers dans un communiqué de presse.

Le camion semi-remorque qui se dirigeait vers le sud transportait de l’essence. Sa remorque a subi des dommages importants, provoquant le déversement de plus de 1 000 gallons d’essence, selon le communiqué.

Plusieurs autres véhicules ont également été impliqués dans l’accident et les équipes de Plainfield ont été assistées sur les lieux par le personnel du service d’incendie de Bolingbrook.

Trois patients ont été transportés vers les hôpitaux de la région avec des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger, selon le communiqué.

Le déversement initial a été isolé par le personnel d’intervention et une entreprise de nettoyage a été amenée sur les lieux pour le nettoyage final, mais l’agence de gestion des urgences du comté de Will et l’agence de protection de l’environnement de l’Illinois ont été informées, selon le communiqué.