Un accessoire de Game of Thrones vendu 1,5 million de dollars aux enchères

Les fans de « Game of Thrones » sont venus en masse pour enchérir sur des centaines de costumes, accessoires et autres objets de la série lors d’une vente aux enchères qui a rapporté plus de 21 millions de dollars.

Du jeudi au samedi, l’événement Heritage Auctions à Dallas a présenté plus de 900 lots, dont des armures, des épées et des armes, des bijoux et plusieurs autres objets importants de la série HBO.

L’objet le plus rentable était précisément ce pour quoi les personnages de la série se disputaient tout au long de ses huit saisons : le trône de fer. Après une guerre d’enchères de six minutes, le trône a été vendu pour 1,49 million de dollars.

La réplique a été fabriquée en plastique et moulée à partir de la version originale utilisée à l’écran, puis finie avec de la peinture métallisée et des bijoux. Dans la série, le trône a été forgé avec le souffle du dragon qui a fait fondre les épées d’un millier de challengers vaincus et est devenu un symbole de la lutte pour le pouvoir tout au long de la série.

Heritage Auctions a déclaré dimanche dans un communiqué que l’événement avait rapporté 21,1 millions de dollars américains auprès de plus de 4 500 enchérisseurs. La vente aux enchères a marqué le deuxième meilleur événement de divertissement d’Heritage, juste en dessous du record établi par une vente Debbie Reynolds organisée en 2011.

Le vice-président exécutif de Heritage, Joe Maddalena, a déclaré dans un communiqué qu’il savait que la vente aux enchères trouverait un écho.

« Ce sont des trésors extraordinaires réalisés par des costumiers et des accessoiristes lauréats d’un Emmy, qui ont travaillé sans relâche pour adapter les merveilleux romans de George RR Martin », a déclaré Maddalena. « Les gens voulaient un peu de la magie de Game of Thrones. »

Au-delà du très convoité trône de fer, plus de 30 autres lots coûtaient des prix à six chiffres.

L’épée emblématique de Jon Snow, Longclaw, maniée à l’écran par Kit Harington, s’est vendue pour 400 000 $ US et son ensemble de garde de nuit, comprenant une lourde cape, a été vendu pour 337 500 $ US. Les deux articles ont déclenché une guerre d’enchères prolongée.

Les enchères de départ variaient entre 500 et 20 000 dollars, mais plusieurs articles ont coûté des milliers de dollars de plus. Ce fut le cas de plusieurs capes et robes portées par Emilia Clarke dans le rôle de Daenerys Targaryen et Lena Headey dans le rôle de Cersei Lannister. Un ensemble en daim gris porté par Daenerys s’est vendu à 112 500 dollars, soit exactement 100 000 dollars de plus que son offre de départ, et la robe en velours rouge que Cersei porte lors de sa dernière apparition dans la série a été vendue à 137 500 dollars, soit 122 500 dollars de plus que son offre de départ.

Les armures se sont également révélées populaires, surtout lorsqu’elles comprenaient des armes recherchées. L’armure en cuir noir de Jaime Lannister a été vendue pour 275 000 $ US et son armure Kingsguard – y compris son épée longue emblématique Oathkeeper – a été vendue pour 212 500 $ US. L’armure Queensguard portée par le personnage Gregor ‘The Mountain’ Clegane s’est vendue pour 212 500 $ US.

Dans une interview accordée lors de l’annonce de la vente aux enchères en septembre, Jay Roewe, vice-président senior des incitations mondiales et de la planification de la production chez HBO, a déclaré que la vente témoigne de la pérennité de la série cinq ans après sa finale.

« « Game of Thrones » était un moment dans l’air du temps dans notre culture. C’était un moment dans l’air du temps dans le domaine de la télévision haut de gamme. C’était un moment dans l’air du temps pour HBO », a-t-il déclaré. « Cela a eu un impact sur la culture. »