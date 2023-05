Un abonnement repas est-il moins cher qu’un plat à emporter ? Nous faisons le calcul

Les plats à emporter sont faciles – peut-être un peu trop faciles. Pour ma part, j’ai pris l’habitude de commander des nouilles, des pizzas et du curry beaucoup plus souvent que je ne le devrais probablement. Et je ne fais pas toujours le nourriture la plus saine ou décisions financières dans ces moments de faim avec un menu étalé devant moi. Avec ma facture de plats à emporter et de livraison qui s’envole à cause de certaines habitudes de verrouillage difficiles à briser, je me suis demandé si kits de repas ou livraison de repas pourrait constituer une alternative viable et plus économique. Peut-être, un plus sain, aussi.

Avec des dizaines d’excellents kits de repas et services de livraison de repas préparés parmi lesquels choisir, qui envoient tous des repas prêts à manger ou des ingrédients préportionnés à préparer pour le dîner, j’ai cherché à voir à quel point les services de livraison de repas étaient moins chers, voire pas du tout, qu’une commande à emporter typique. Dans certains cas, les kits de repas et les services de plats préparés étaient plus de 50 % moins chers que les plats à emporter et jusqu’à 75 % moins chers que la livraison via applications payantes comme DoorDash ou Uber Eats.

Voici comment j’ai fait le calcul et un aperçu de combien vous pourriez économiser en réduisant cette habitude de plats à emporter au restaurant en faveur de la livraison de repas.

Les plats à emporter s’additionnent au cours de l’année. Nous avons déterminé combien vous pouvez économiser avec la livraison de repas. Wittaya Prasongsin/Getty

Combien coûte en moyenne un repas à emporter ?

Ce n’est pas la réponse la plus simple car il n’y a pas de prix universel pour les plats à emporter. Au lieu de cela, nous devrons utiliser des chiffres approximatifs et des moyennes pour trouver un nombre à comparer aux kits de repas et aux services de repas préparés.

Les prix des plats à emporter varient selon la région, mais cela rapport montre que le repas moyen à emporter au restaurant coûte environ 13 $. Pour vérifier, j’ai calculé le coût des plats à emporter dans mon quartier de Brooklyn à New York pour une variété de plats populaires dans les restaurants de milieu de gamme.

Coût des plats à emporter Filets de poulet avec frites Combiné cheeseburger Pizza au pepperoni Burrito au poulet Riz sauté au poulet Pad Thai au poulet Macaronis et fromage Portion 1 commande 1 commande 1 petite pizza 1 burrito 1 litre 1 commande 2 tasses Coût à emporter 10,99 $ 13,69 $ 15,09 $ 14,25 $ 11,75 $ 11,50 $ 13,29 $ Frais de port 18,86 $ $23.79 24,25 $ 24,40 $ 16,88 $ 19,45 $ 24,98 $

À partir de là, j’ai pris la moyenne de ces repas pour trouver un coût approximatif par portion pour les plats à emporter au restaurant. Faites la moyenne de tous ces repas et vous obtenez 12,90 $ pour le repas à emporter moyen. Assez juste avec les autres données que j’ai trouvées pour les coûts moyens des repas. Si vous vouliez inclure quelques dollars dans un pourboire pour le guichetier, ce serait plutôt 15 $.

La livraison est nettement plus chère car elle comprend généralement des frais de service d’application, des frais de livraison et un pourboire plus important. Pour la livraison, le coût moyen par repas avec frais et charges est énorme 21,80 $.

Les plats à emporter sont tentants, mais ils peuvent perturber à la fois votre budget et votre alimentation. Pizza Casey

Bien qu’il s’agisse techniquement de repas « à portion unique », vous pourriez certainement affirmer que la commande typique de pad thaï, de curry d’agneau ou de riz frit au poulet convient à plus d’une portion. Cela dit, la plupart des kits de repas que j’ai préparés sont également bons pour plus de portions que celles annoncées. Un kit repas « pour deux », c’est souvent plutôt trois repas chez moi, et je suis plutôt bonne mangeuse (demandez à ma mère). Alors appelons ça un lavage.

Les kits repas sont-ils moins chers que les plats à emporter ?

Dans une ventilation précédente, nous avons souligné combien moins cher les classiques à emporter sont à faire à la maison. Dans un autre, nous avons fixé le prix des kits de repas par rapport à acheter toutes les courses à faire soi-même. Ici, nous évaluons à quel point il est moins cher par portion d’utiliser un kit de repas par rapport à la commande. Étant donné que les plans de kit de repas varient en fonction du nombre de repas et de portions que vous commandez, j’ai utilisé à la fois le prix d’un plan moyen et le plan le moins cher pour chaque service de repas pour voir comment ils se comparent.

Coût des plats à emporter par rapport aux kits de repas (plan moyen) Service Coût par portion Chaque assiette 7 $ Dîner 7 $ Tablier bleu 8,49 $ BonjourFresh 10 $ Cuisinier à domicile 10 $ Panier solaire 14 $ gober 14 $ Chef vert 13,49 $ Sortir 15 $ Livraison 21,80 $

Comme indiqué ci-dessous, des kits de repas économiques tels que Chaque assiette et Dîner coûte environ la moitié du prix d’un repas à emporter typique. Si vous commandez la livraison avec tous ces frais supplémentaires, votre repas typique coûtera environ trois fois plus cher que le service de kit de repas le moins cher. Même les kits de repas les plus chers coûtent moins cher que le repas à emporter moyen.

Coût des plats à emporter par rapport aux kits de repas (plan le moins cher) Service Coût par portion Chaque assiette 5 $ Dîner 6 $ Tablier bleu 8 $ BonjourFresh 9 $ Cuisinier à domicile 9 $ Panier solaire 10 $ Carotte violette 12 $ Glouglou 12 $ Chef vert 12 $ Sortir 15 $ Livraison 21,80 $

Si vous choisissez les plans les moins chers – généralement disponibles lorsque vous achetez plus de repas par semaine – parmi les différents services, les économies sont plus importantes. Le kits de repas les moins chers sont environ un tiers du coût des plats à emporter en moyenne et plus de 75 % moins chers que la livraison. »

Combien coûte moins cher la livraison de repas préparés que les plats à emporter ?

Les repas familiaux de Mosaic Foods ne coûtent que 6 $ par portion. Aliments en mosaïque

Services de repas préparés tels que Frais et maigre, CookUnity et Facteur sont plus proches des plats à emporter et de la livraison puisqu’il n’y a pas de préparation ou de cuisson nécessaire, juste chauffer et manger. Alors que le delta entre la livraison de repas préparés et les plats à emporter est plus petit qu’avec les kits de repas, la plupart des services sont toujours moins chers que la plupart des commandes de plats à emporter et absolument moins chers que la livraison, qui se situe à près de 22 $ par repas.

Si vous choisissez un service tel que Aliments en mosaïque (l’un de mes favoris) qui propose des repas familiaux plus copieux, vous économiserez beaucoup sur les plats à emporter avec des portions à 6 $, bien moins que le coût du repas à emporter moyen.

Coût des plats à emporter par rapport à la livraison de repas préparés Service Coût par portion (plan le moins cher) Aliments en mosaïque 6 $ Frais et maigre 9 $ Récolte quotidienne 9 $ CookUnity 11 $ Facteur 11 $ La vraie nourriture de Pete 14 $ Sortir 15 $ Livraison 21,80 $

La livraison de repas est-elle plus saine que les plats à emporter ?

Vous êtes probablement plus susceptible de prendre de mauvaises décisions alimentaires sur le moment en commandant des plats à emporter que si vous planifiez vos repas avec un service de livraison de repas. Frais et maigre

Il n’y a pas de moyen facile de mesurer la salubrité globale de la livraison de repas par rapport aux kits de repas ou à la livraison de repas préparés. Mais je dirai ceci d’après ma propre expérience : si vous choisissez des repas en vrac pour la semaine ou les semaines à venir sur un site Web riche en informations, vous êtes probablement plus susceptible de sélectionner des plats sains et riches en protéines que vous ne le seriez. si vous avez faim sur le moment, parcourez un menu à emporter avec toutes ses options alléchantes.

Les services de kits de repas vous montrent tous les ingrédients et les informations nutritionnelles afin que vous puissiez prendre des décisions mesurées concernant votre prochain régime. Capture d’écran par David Watsky/CNET

Les kits de repas et les services de livraison de repas vous montrent tous les ingrédients et les informations nutritionnelles au fur et à mesure que vous les sélectionnez, y compris les calories, les glucides, le sucre et le sel afin que vous puissiez prendre une décision sobre et mesurée quant à ce que vous voulez sur votre table à manger dans le futur. jours et semaines.

Quel est le piège? Avec les kits de repas, vous devrez faire un peu de cuisine, mais la plupart d’entre eux font toutes les mesures pour vous à l’avance et certains font même la préparation, de sorte que le dîner peut prendre aussi peu que 20 minutes du début à la fin. Des services tels que Tablier bleu et Cuisinier à domicile ont également des plats prêts à cuisiner qui ne prennent que cinq minutes à préparer, plus le temps de cuisiner. La livraison de repas préparés ressemble plus à la commodité des plats à emporter.

En résumé : les kits de repas ou la livraison de repas préparés pourraient être la réponse aux problèmes de budget de votre restaurant. Choisissez le bon, comme n’importe lequel de cette liste testée par CNET des meilleurs services de livraison de repas sainset cela pourrait aussi donner un coup de pouce à vos habitudes alimentaires saines.

