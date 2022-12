Un abonnement au fromage Curdbox est un véritable cadeau d’or (et une grande valeur)

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Si vous ne savez pas quoi offrir à un ami, un collègue ou un parent, c’est un fromage de qualité à la rescousse. est ma façon préférée d’essayer chaque mois de nouveaux fromages artisanaux intéressants et des accords mets et collations locaux pour les accompagner.

Pourquoi c’est un super cadeau : Curdbox envoie chaque mois trois blocs de 4 onces de divers fromages en petits lots ainsi que de délicieuses collations et d’autres accords alimentaires, notamment des craquelins, des mélanges de noix, des tapenades, des confitures et des conserves. En plus des délicieux mets – présentés dans un emballage cadeau – vous obtiendrez des informations sur chaque produit et des suggestions d’accords mets-vins. Curdbox organise même une liste de lecture Spotify spéciale pour la boîte de chaque mois afin que vous puissiez vous éclater avec votre bloc de fromage. Choisissez un envoi unique ou un plan de trois, six ou 12 mois pour quelqu’un qui aime le fromage.

Ce que vous paierez: Curdbox coûte 50 $ pour un seul mois (plus frais d’expédition) mais tombe à 47,75 $ si vous choisissez un abonnement plus long et payez d’avance. Il se trouve que je pense que c’est une excellente affaire compte tenu de tout ce qui est inclus dans un envoi mensuel. Il y a aussi un complément d’accord vin pour 100 $, bien que nous n’ayons pas encore goûté aux vins de Curdbox.

