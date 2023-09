Un abîme menace pour le chef de l’opposition sud-coréenne assiégée

SÉOUL, Corée du Sud — Les Sud-Coréens se sont réveillés vendredi avec des circonstances politiques dramatiques : le leader incendiaire du parti d’opposition de gauche du pays, déjà hospitalisé dans le cadre d’une grève de la faim dramatique pour protester contre la politique gouvernementale, pourrait bientôt être derrière les barreaux.

Après qu’un vote choc de l’Assemblée nationale ait ouvert cette possibilité jeudi soir, le leader du parti et secrétaire général du Parti démocrate de Corée, de gauche, a proposé de démissionner. Mais le chef du parti Lee Jae-myung – de manière caractéristique – s’est montré éblouissant.

« Les moyens de subsistance du peuple et la démocratie doivent être protégés en mettant un terme à l’imprudence et à la régression de l’administration dictatoriale du ministère public », a-t-il tempêté dans un communiqué de presse. « Si le Parti démocrate s’effondre, l’oppression de la dictature du procureur s’intensifiera. »

Même si les arrestations d’hommes politiques scandalisés ne sont pas une nouveauté pour la démocratie sud-coréenne, la crise à laquelle est confronté M. Lee, 58 ans – qui mène une grève de la faim très médiatisée depuis trois semaines pour protester contre la politique gouvernementale – est un tourbillon multidimensionnel que même les plus mélodramatiques K-drama aurait du mal à égaler.

Opposant l’intransigeant M. Lee au président conservateur Yoon Suk Yeol, procureur de longue date avant de se présenter aux élections, le feuilleton mêle politique martyre, démagogie émotionnelle et trahison au sein du parti. L’intrigue supplémentaire s’accompagne d’allégations de transactions secrètes menées par des vendeurs de sous-vêtements et des gangsters avec la Corée du Nord au nom de M. Lee.

Une opposition divisée

Le dernier acte du drame a commencé jeudi soir, lors du vote de l’Assemblée nationale sur une motion du gouvernement visant à retirer à M. Lee son immunité contre les poursuites en tant que législateur.

Pour M. Lee, le décompte aurait dû être sans risque : le Parti démocrate, connu sous le nom de DPK, détient une confortable majorité de 168 sièges sur l’Assemblée nationale monocamérale qui compte 299 sièges. Le Parti conservateur du pouvoir populaire du président Yoon n’occupe que 111 sièges.

Mais lorsque les votes ont été comptés, il s’est avéré que seulement 136 étaient en faveur de M. Lee et 149 contre. Au moins 31 députés du PDK se sont retournés contre leur chef, selon les analyses des médias locaux.

Le vote choc ouvre la porte aux procureurs – qui ont émis des centaines de mandats d’arrêt – pour arrêter et interroger M. Lee. Une audience sur un mandat d’arrêt est attendue la semaine prochaine.

Si son cas est rejeté, ce sera « un coup de pouce majeur » pour M. Lee, a déclaré un éminent universitaire, qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de ses relations au sein du PDK. Mais une peine de prison le « mettrait dans une position très difficile ».

Rétrospectivement, la motion du gouvernement ressemble à un coup de banque destiné à semer la confusion et la division dans l’allée politique.

« Je pense que la stratégie du parti au pouvoir était de créer des clivages internes au sein du parti d’opposition », a déclaré l’universitaire. « Ils l’ont fait avec beaucoup de succès. »

« Cela semble plutôt intelligent », a déclaré Mike Breen, auteur basé à Séoul de « The New Koreans ». « Cela met vraiment l’opposition en retrait. »

« Les députés de son parti ressentent le besoin d’en finir avec les scandales de Lee, car cela affaiblira leur position lors des prochaines élections », a ajouté Yang Sun-mook, entrepreneur et ancien conseiller en relations internationales du parti. « C’est une rébellion importante. »

Même s’il n’a perdu l’élection présidentielle de l’année dernière que d’un cheveu face à M. Yoon – 0,7% – il semble qu’une bonne partie des législateurs du PDK considéraient M. Lee trop toxique pour conserver la direction du parti. Un sondage Gallup de jeudi a révélé que 46 % des Coréens pensent que son arrestation serait juste, contre 37 % qui s’y opposent.

Le moment est sensible : des luttes entre factions pourraient perturber les primaires des partis cet hiver, avant les élections générales d’avril prochain – dont l’opposition espérait faire de facto un plébiscite à mi-mandat sur les performances du gouvernement Yoon.

Attaquez sous tous les angles

Aucun amour n’est perdu entre le président sud-coréen et son chef de l’opposition. M. Yoon s’est fait un nom en tant que procureur d’élite, passant du droit à la politique à la fin de sa carrière. M. Lee est entré sur la scène nationale par le chemin meurtrier de la politique locale : il a été à la fois maire et gouverneur de province avant de prendre la tête du PDK.

Les dirigeants autoritaires qui ont gouverné la Corée du Sud jusqu’à ce que la démocratisation soit conquise en 1987 ont fait du parquet un outil brutal utilisé par le bureau du président, un héritage qui perdure encore aujourd’hui.

Après la destitution de la présidente de droite Park Geun-hye en 2017, le gouvernement de gauche Moon Jae-in a eu recours aux procureurs pour l’emprisonner ainsi que la quasi-totalité de son cabinet.

Avec M. Yoon désormais président, M. Lee est dans le viseur des procureurs.

Il est accusé d’avoir accordé des faveurs à un promoteur immobilier alors qu’il était maire de Seongnam, une ville au sud de Séoul, entre 2014 et 2015, dans une affaire d’abus de confiance de 15 millions de dollars.

De plus, il est soupçonné d’avoir envoyé secrètement 8 millions de dollars en Corée du Nord pour permettre des initiatives transfrontalières en 2019. Le transfert, selon certaines informations, a été effectué par le groupe Ssangbangwool, une entreprise de sous-vêtements qui serait contrôlée par des mafieux sud-coréens.

Aussi fantastique que cela puisse paraître, certains pensent qu’il y a peut-être du vrai dans le lien avec la Corée du Nord.

« Se positionner comme quelqu’un qui peut traiter avec la Corée du Nord est une véritable stratégie politique » pour les politiciens sud-coréens ambitieux, a déclaré M. Breen. «Même Park Geun-hye s’est rendu en Corée du Nord et a rencontré [North Korean leader] Kim Jong Il avant d’être élu président. »

Des problèmes juridiques guettent depuis longtemps M. Lee, qui a fait l’objet, selon certains chefs d’accusation, de 368 mandats d’arrêt – ce que l’universitaire appelle « une vendetta politique » et « un abus de pouvoir ». Cinq personnes de l’entourage de M. Lee se sont suicidées.

Mais Séoul n’est pas le seul à s’en prendre à lui. Son propre DPK est divisé entre des factions fidèles à M. Lee et à Lee Nak-young, de centre-gauche, qui n’a aucun lien avec son rival au sein du parti.

« La faction non majoritaire est modérée, la faction de Lee Jae-myung est beaucoup plus progressiste », a déclaré l’universitaire. « Lee était un non-conformiste, un politicien provincial local, et les antis étaient autrefois le courant dominant, mais l’équation du pouvoir a changé. »

L’optique du martyre

Mais maintenant que le combat est ouvert, le pendule de l’opinion publique pourrait être revenu en arrière.

Assiégé de toutes parts, M. Lee est passé maître dans l’art de jouer sur les émotions du public.

Sa grève de la faim fait écho à une longue lignée de politiciens qui ont fait de même face aux enquêtes gouvernementales. Cela rappelle également ce que les Sud-Coréens appellent les « hommes en fauteuil roulant » : des magnats des affaires de conglomérats qui arrivent aux audiences du tribunal en fauteuil roulant (ou même en ambulance) pour susciter la sympathie.

Une photographie publiée vendredi de M. Lee dans son lit d’hôpital le montre mal rasé et inhabituellement faible, mais tout le monde l’achète.

« Il a l’air en bonne santé, je pense qu’on s’occupe de lui », a déclaré M. Yang, rival du parti DPK. « Il y a beaucoup d’accusations selon lesquelles il mange très bien dans une arrière-salle. »

Pourtant, les scandales politiques passés ont eu des conséquences encore plus désastreuses. L’ancien président Roh Moo-hyun en 2009 et le maire de Séoul Park Won-soon en 2020 se sont suicidés au milieu d’enquêtes et d’allégations d’irrégularités.

Selon les médias locaux, une délégation du parti rendra visite à M. Lee à l’hôpital pour l’exhorter à arrêter sa grève de la faim. Le gouvernement ne semble pas trop préoccupé par le fait que M. Lee devienne un martyr – et ceux qui le connaissent non plus.

« Il ne se suicidera pas », a déclaré l’universitaire. « C’est un combattant né, un dur à cuire. … Il revient toujours.