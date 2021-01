Et pourtant, le monde avec toute sa beauté naturelle étonnante et sa richesse culturelle demeure. Si 2020 a fait quelque chose pour les gens qui aiment voyager, cela leur a rappelé que le monde n’est pas une liste de contrôle d’endroits à cocher – Venise, j’y suis allé, le Serengeti, l’a fait – mais quelque chose à explorer, à savourer et à aimer .

Au lieu de cela, en 2021, nous sommes confrontés à une année d’incertitude. Avec les vaccins nouvellement disponibles, peut-être que l’industrie du voyage – qui fournit des millions d’emplois et est un élément crucial de l’économie mondiale – commencera à se relancer. Mais il est difficile de savoir quand et où cette renaissance commencera. Et une liste qui semble encourager les gens à se précipiter dans les avions alors que tant de personnes souffrent, ce qui est inacceptable.

C’est devenu l’idée animante derrière 52 Places de cette année. Au lieu de nous tourner vers nos contributeurs et correspondants, nous nous sommes tournés vers un autre groupe de voyageurs passionnés, nos lecteurs, et leur avons demandé de nous parler de leurs endroits les plus aimés, et pourquoi ils méritaient une place sur notre liste, ainsi que de partager leurs photos. .

Plus de 2 000 d’entre eux ont répondu.

Ils nous ont parlé de villes natales pour lesquelles ils avaient acquis une nouvelle appréciation pendant la pandémie. Des pays où leurs liens familiaux sont forts, mais que pour le moment ils ne peuvent voir qu’avec envie. Des destinations de vacances où ils ont soudainement reconnu quelque chose d’important en eux-mêmes. En lisant les soumissions, il est devenu clair que si notre liste se concentre généralement sur ce qui change dans un endroit, les gens peuvent être profondément modifiés par les endroits qu’ils ont visités – et n’est-ce pas pour cela que nous voyageons pour commencer?

Après avoir fait nos choix, un groupe de journalistes a interviewé les contributeurs, dans certains cas pour en tirer davantage. (Nous avons également éliminé les soumissions des professionnels du voyage qui cherchent à promouvoir leurs destinations.) Les entrées ici sont une combinaison des soumissions originales et de ces conversations ultérieures, condensées et modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Nos contributeurs viennent du monde entier, soulignant que malgré les fermetures actuelles, nous sommes vraiment une communauté mondiale. Cette liste est plus rurale que notre liste habituelle – dans la pandémie, la nature sauvage a eu une consolation particulière, semble-t-il. Il comprend également des endroits qui ne devraient pas faire l’objet d’une réduction au cours d’une année traditionnelle – trop «humbles», trop «dangereux» ou trop personnels pour être inscrits sur une liste des endroits à visiter.

Mais c’est une liste d’endroits à aimer. Et cela a fait toute la différence.

