Un 3e avion chargé d’Ukrainiens atterrit à St. John’s

De gauche à droite : Yuri Huriev. Yeva Severyn et Anna Severyn se disent ravies de commencer le prochain chapitre de leur vie à Terre-Neuve-et-Labrador après avoir fui l’Ukraine. (Jeremy Eaton/CBC)

Un troisième groupe d’Ukrainiens cherchant refuge contre la guerre en cours a atterri à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’avion, transportant 177 passagers selon le ministre de l’Immigration Gerry Bryne, a décollé de Varsovie mardi matin et a atterri à St. John’s juste après 19 h 20 NT.

Yuri Huriev a été l’une des premières personnes à descendre de l’avion. Il est venu de Kharkiv avec sa femme et sa fille de quatre ans, Maria. Il dit qu’ils ont étudié et découvert leur nouvelle maison, et qu’ils sont ravis de commencer un nouveau chapitre à Terre-Neuve-et-Labrador.

“Nous savons que Terre-Neuve-et-Labrador est un endroit où il fait bon vivre. Des gens sympathiques et nous recherchons une expérience formidable ici”, a-t-il déclaré aux journalistes mardi.

“Je tiens à vous remercier en tant que peuple, en tant que gouvernement, en tant qu’équipe derrière ce voyage pour nous. Ce n’est que le début pour nous, mais c’est une grande aide. Nous ne pouvons pas l’apprécier assez.”

C’était tout sourire pour Anna Severyn et sa fille de 13 ans, Yeva, qui ont dit que le long vol ne pouvait pas les empêcher d’atterrir à St. John’s.

“C’est juste du bonheur, excitant. C’est très excitant”, a déclaré Anna. “Je suis très content que nous soyons ici. C’est notre nouvelle maison… Je pense que ça va aller.”

Sergii Plakhtii embrasse sa famille à leur arrivée à St. John’s. Plakhtii est arrivé quatre mois plus tôt et attend l’arrivée de sa famille. (Danny Arsenault/CBC)

Mardi a été long à venir pour Sergii Plakhtii, qui est arrivé à Terre-Neuve sur le deuxième vol que le gouvernement provincial a affrété en juin. Quatre mois plus tard, sa femme et son enfant débarquent sur la troisième charte.

“J’attends depuis des mois avec ma famille”, a-t-il déclaré avec un grand sourire sur son visage.

“C’est le meilleur sentiment d’être ensemble”, a ajouté sa fille de 15 ans, Karina. “Vraiment, le meilleur sentiment.”

Les voyageurs arrivent quelques jours après que les forces russes ont bombardé la capitale ukrainienne de Kyiv, ce qui a pesé sur l’esprit de Huriev. Au moins 11 personnes ont été tuées, tandis que plus de 60 autres ont été blessées dans les attaques.

“C’est définitivement une période stressante pour nous. Je peux dire à quel point c’est difficile pour le peuple ukrainien”, a-t-il déclaré.

Les nouveaux arrivants prêts à aider leurs compatriotes ukrainiens

Maruf Mahmudov, un réfugié ukrainien arrivé à Terre-Neuve-et-Labrador en juin, fait partie de la fête d’accueil. Il travaille maintenant au sein du ministère de l’Immigration pour aider les familles ukrainiennes à venir au Canada.

“Quand je lis cette mauvaise nouvelle sur ce qui se passe dans mon pays, mon cœur se brise et j’essaie de ne pas y penser. Mais je me dis : ‘Qu’est-ce qui pourrait arriver si mes filles et ma femme [were] coincé là-bas?’ “, a déclaré Mahmudov aux journalistes mardi.

“Je suis heureux de faire partie de cette communauté. Je suis heureux de répandre l’amour dans le monde comme le font les Terre-Neuviens et les Labradoriens. Et je ne m’attendais pas à un tel niveau d’hospitalité ici… J’espère que je serai l’un des Terre-Neuviens les plus fiers. »

Maruf Mahmudov, à gauche, et Megan Morris font partie des équipes qui aident les Ukrainiens à entrer à Terre-Neuve-et-Labrador. Mahmudov est venu dans la province dans le cadre d’un vol nolisé en juin. (Jeremy Eaton/CBC)

Megan Morris, directrice de l’Association for New Canadians, dit que son groupe est prêt à aider pour des choses comme la recherche de logement, l’inscription des enfants à l’école, les évaluations linguistiques et plus encore.

“Je trouve même difficile de deviner ce que les individus doivent ressentir en ce moment. Je ne peux qu’imaginer à quel point ces derniers jours ont été horribles”, a déclaré Morris. “Nous sommes tellement heureux qu’ils soient ici et qu’ils soient en sécurité.”

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a mis en place un service d’assistance en Ukraine vers le début de l’invasion russe pour aider les Ukrainiens cherchant à quitter le pays.

La province a affrété des vols vers St. John’s pour les demandeurs d’asile en mai et juin, parrainant environ 550 personnes à venir à Terre-Neuve-et-Labrador.

Au moment où le vol atterrira, plus de 1 000 Ukrainiens auront trouvé refuge à Terre-Neuve-et-Labrador, a déclaré Byrne aux journalistes mardi.

Le vol de mardi est différent des deux précédents, a déclaré Byrne, car pour la première fois, le gouvernement chargera des fournitures dans l’avion pour le vol de retour.

La province envoie près de 4 000 kilogrammes – soit plus de 8 600 livres – de fournitures, a déclaré Byrne, dont une grande partie sont des fournitures médicales destinées aux hôpitaux et orphelinats pour enfants.