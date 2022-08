Un 2e pompier décède alors que Cuba contrôle l’incendie d’une grande installation pétrolière

LA HAVANE (AP) – Des responsables ont déclaré jeudi qu’un deuxième pompier était décédé à Cuba, où les équipages ont maîtrisé un incendie massif qui a commencé la semaine dernière dans une installation de stockage de pétrole clé au milieu d’une crise énergétique qui s’aggrave.

Le pompier de 24 ans identifié comme Elier Correa avait été hospitalisé dans un état extrêmement critique, selon le site d’information gouvernemental Cubadebate. Quatorze autres pompiers sont portés disparus après que la foudre de vendredi a déclenché l’incendie, qui a blessé 130 personnes et détruit quatre des huit réservoirs de l’installation.

L’incendie a également forcé les autorités à évacuer plus de 4 900 personnes et à fermer temporairement une centrale thermoélectrique après qu’elle ait manqué d’eau alors que des pays comme le Mexique, le Venezuela et la Bolivie envoyaient de l’aide.

Des grappes de feu et de fumée restent à la base de superpétroliers de Matanzas dans la région ouest de l’île, mais les autorités ne s’attendent pas à ce qu’elles se propagent. Pendant ce temps, les pompiers ont dit espérer pouvoir bientôt accéder aux zones où leurs collègues ont disparu samedi à l’aube.

Le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Environnement a déclaré avoir observé une diminution de la fumée via des images radar, ajoutant que la qualité de l’air était contrôlée.

L’installation exploite un oléoduc qui reçoit du pétrole brut cubain qui alimente des centrales thermoélectriques. Il sert également de centre de déchargement et de transbordement pour le pétrole brut, le mazout et le diesel importés.

Les autorités n’ont pas fourni d’estimation des dommages ni indiqué combien il a perdu dans les principaux approvisionnements en carburant.

Andrea Rodríguez, Associated Press