Un 2e pompier décède alors que Cuba contrôle l’incendie d’une grande installation pétrolière

Le pompier de 24 ans identifié comme Elier Correa avait été hospitalisé dans un état extrêmement critique, selon le site d’information gouvernemental Cubadebate. Quatorze autres pompiers sont portés disparus après que la foudre de vendredi a déclenché l’incendie, qui a blessé 130 personnes et détruit quatre des huit réservoirs de l’installation.

L’incendie a également forcé les autorités à évacuer plus de 4 900 personnes et à fermer temporairement une centrale thermoélectrique après qu’elle ait manqué d’eau alors que des pays comme le Mexique, le Venezuela et la Bolivie envoyaient de l’aide.