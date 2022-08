UMC de Plano fait un don à Feed My Starving Children – Shaw Local

L’Église Méthodiste Unie de Plano a envoyé 15 volontaires pour nourrir mes enfants affamés le 29 juillet pour travailler à la collecte de nourriture dont les enfants ont tant besoin dans d’autres pays. Avec d’autres équipes, le groupe a mis en sac 63 boîtes pour fournir 13 608 repas à 37 enfants pendant un an. Les bénévoles comprenaient le pasteur Steve Saunders; Tess et Andy Eggum; Lorna Anderson; Ed, Heidi, Megan et Katie Greenacre ; Phyllis et Brian Day; Deb Rankin ; Jeannie Benson; Edna Laury; Karen Oldeen; et Linda Oleson.