UMC de Plano emballant des cartons pour Operation Christmas Child – Shaw Local

L’Église Méthodiste Unie de Plano participera à nouveau à l’opération Samaritan’s Purse Christmas Child. Les membres de la congrégation prépareront des boîtes contenant des jouets, des vêtements, des fournitures scolaires et des articles d’hygiène personnelle. Ces coffrets seront ensuite envoyés aux enfants des pays défavorisés. Dans de nombreux cas, cette boîte est le seul cadeau que ces enfants recevront. Cette petite boîte a un grand impact sur l’évolution de la vie des enfants partout dans le monde. Les boîtes doivent être remises à l’Église Méthodiste Unie de Plano au plus tard le 13 novembre. Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église au 630-552-3700.