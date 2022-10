Umbro lance une collection alternative de kits pour la Coupe du monde

Autrefois un acteur majeur sur la scène des clubs et des kits internationaux, Umbro reste une marque de football emblématique, même si ces jours-ci, ils se retrouvent principalement à fournir des clubs et des nations de second rang. Beaucoup des plus grands clubs et pays sont passés à des fabricants comme Nike et Adidas, et en 2022, Umbro n’a pas une seule équipe dans son écurie pour la Coupe du monde. Mais cela n’a pas empêché la société basée à Manchester de célébrer le plus grand événement du football, car ils ont sorti un ensemble spécial de kits qu’ils ont surnommé “The Nations Collection”. Considérez cela comme la tentative d’Umbro de créer une collection alternative de kits pour la Coupe du monde.

Umbro a repris des éléments de ses conceptions de kits passées et a créé une ligne d’inspiration rétro pour sept nations – l’Angleterre, le Mexique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Brésil et les États-Unis. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les sept pays sont équipés soit par Nike, soit par Adidas, les poids lourds incontestés du monde du kit contemporain.

La collection alternative de kits de coupe du monde d’Umbro

Les designs du Brésil et de l’Angleterre ont la sensation rétro la plus forte, avec le col polo classique et la garniture des poignets qui rappellent beaucoup leurs designs du début des années 90. Le reste des chemises suit un modèle cohérent, avec des cols ras du cou et aucune garniture de manches. Un fil conducteur dans toute la collection est un motif géométrique qui se répète, soit sur tout le corps de la chemise, soit sur une rayure sur la poitrine. Le motif varie d’une chemise à l’autre dans laquelle les éléments géométriques sont colorés et la subtilité de l’effet tonal. Le changement de couleur est très efficace, ce qui rend chaque chemise unique malgré l’utilisation du même motif.

Chaque design de chemise est livré avec un badge personnalisé, “inspiré par l’héritage sportif et de design de chaque nation”, et tous sauf le Mexique sont conçus avec une forme générale très similaire à la véritable crête de la fédération pour chaque pays – mais suffisamment différente pour éviter tout problème juridique. . Celui de l’Allemagne est peut-être le plus proche de la réalité, circulaire avec un grand aigle au centre.

Le design des États-Unis, en particulier, est certainement plus intéressant que la plupart des efforts de Nike de la dernière décennie. Le badge aigle / étoile rappelle le logo original de DC United et dégage une ambiance inconfortablement autoritaire, mais il s’agit malgré tout d’un design beaucoup plus réfléchi que le badge américain introduit en 2016.

Cette collecte de marchandises est-elle une tentative de tirer profit d’une Coupe du monde dans laquelle Umbro n’est pas le fournisseur d’uniforme d’une seule équipe nationale ? Bien sûr. Mais il a produit des chemises élégantes qui offrent des alternatives solides aux fans déçus par les sorties officielles de cette année.

La collection Umbro est disponible sur umbro.co.uk