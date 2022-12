Umar Patek : le kamikaze de Bali libéré sur parole en Indonésie après avoir purgé la moitié de sa peine de 20 ans

Jakarta, Indonésie

L’Indonésie a libéré sous condition Umar Patek, l’un des auteurs des attentats meurtriers de Bali en 2002, a annoncé mercredi le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

Patek, membre de la Jemaah Islamiyah liée à Al-Qaïda, a été emprisonné pendant 20 ans en 2012 après avoir été reconnu coupable d’avoir mélangé des bombes qui ont déchiré deux boîtes de nuit de Bali, tuant 202 personnes, dont 88 Australiens.

Après sa libération mercredi, Patek est tenu de rejoindre un “programme de mentorat” jusqu’en avril 2030, selon le communiqué du ministère. Si une violation est découverte pendant cette période, sa libération conditionnelle sera révoquée, a ajouté le ministère.

En août, le gouvernement indonésien a déclaré que Patek était éligible à la libération conditionnelle après la réduction de sa peine, une décision qui a suscité des critiques de la part des familles des victimes. Sa libération prévue a été retardée après un tollé en provenance d’Australie.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a également critiqué l’annonce à l’époque, affirmant qu’il prévoyait de soulever la question avec l’Indonésie.

Patek, qui a également été condamné pour son rôle dans les attentats meurtriers contre des églises en 2000, a obtenu une série de petites réductions de sa peine dans le cadre des remises de peine régulièrement accordées aux détenus pour marquer le 17 août, jour de l’indépendance de l’Indonésie.

Jeudi, le vice-Premier ministre australien Richard Marles a déclaré que ce serait une “journée difficile” pour les Australiens qui ont perdu des êtres chers et des proches dans les attentats.

“Je pense que ce sera une journée très difficile pour de nombreux Australiens – tous Australiens – d’entendre parler de la libération d’Umar Patek”, a déclaré Marles à la radio ABC. “Je pense particulièrement en ce moment aux familles de ceux qui ont été tués et blessés dans les attentats de Bali.”

Marles a ajouté que le gouvernement australien continuerait de demander aux autorités indonésiennes de s’assurer que Patek était sous surveillance constante.

De nombreux membres du groupe Jemaah Islamiyah, comme Patek, se sont entraînés et ont combattu au Pakistan et en Afghanistan au début des années 1990 et ont été profondément influencés par les enseignements du chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden.

Patek a échappé aux enquêteurs sur les attentats de 2002 pendant de nombreuses années jusqu’à sa capture en janvier 2011 à Abbottabad, au Pakistan, le même village où les US Navy SEALs ont tiré et tué Ben Laden plusieurs mois plus tard.

Patek a ensuite été extradé vers l’Indonésie, où il a été condamné en 2012.

Trois des cerveaux des attentats de Bali – Imam Samudra, Amrozi bin Nurhasyim et Ali Ghufron – ont été exécutés en 2008. Patek était le dernier des accusés à être jugé en Indonésie.