Umar Manzoor : Envoûter le monde avec ses prouesses musicales et son cœur altruiste avec son œuvre caritative ‘Al-Fikr’ | Nouvelles des gens

Après sa première chanson à succès « Bekhud », Umar Manzoor a gagné plus de 200 000 vues avec ses autres singles « Ya Nabi » et « Sukoon ».

Année après année, nous découvrons plusieurs êtres incroyablement talentueux, en particulier les jeunes, qui s’assurent de faire tourner les têtes avec tout ce qu’ils choisissent de faire dans la vie. Leur forte force mentale, associée à leur persévérance et à leur choix de se lancer dans la mouture pour se révéler un talent raffiné, a permis à quelques-uns d’entre eux d’exceller au-delà des frontières dans leurs industries respectives.

Nous savons tous comment l’industrie de la musique dans le monde s’est développée jusqu’à présent, produisant de jeunes talents chaque année, mais est-ce que chaque personne va de l’avant pour créer sa niche et son nom uniques ? Eh bien, une poignée d’entre eux montrent un engagement extrême envers leur métier impressionner et captiver le public du monde entier.

C’est exactement ce qu’a fait Umar Manzoor et s’est taillé une place unique en tant que jeune chanteur, auteur-compositeur et compositeur britannique pakistanais.

Si vous pensez qu’Umar Manzoor ne s’est fait un nom que dans l’industrie musicale, laissez-nous vous dire qu’il y a plus que ce qui saute aux yeux dans le cas de ce jeune homme de 30 ans. Umar Manzoor a fait de son mieux pour servir les gens de sa communauté locale à Milton Keynes et même dans le monde avec sa pure organisation à but non lucratif appelée la charité « Al-Fikr ».

L’artiste musical extrêmement talentueux, qui a touché les bonnes cordes du public depuis son premier single en mai 2020 intitulé Bekhud, a maintenant impressionné les auditeurs avec ses autres morceaux à succès, Ya Nabi, Khuda Ki, Madinay Ke Aaqa et Sukoon, avec Ya Nabi et Sukoon gagnant plus de 200 000 vues sur YouTube, au cours de la première semaine de leur sortie.

Depuis l’âge de cinq ans, Umar a montré une passion pour la musique et a grandi dans une famille très solidaire, où sa mère était sa force et lui a appris son altruisme. À travers cela, il s’est inspiré, après le décès de sa mère, pour créer son ONG caritative Al-Fikr au service de l’humanité dans le monde entier.

Le diplômé de l’Université de Nottingham en philosophie et gestion des affaires a poursuivi ses études en Afrique du Sud. En tant que chanteur, il a également perfectionné ses compétences en langue arabe et son enthousiasme pour le chant de la musique folk a grandi, ce qui l’a aidé à se faire connaître pour sa nature multilingue dans la musique, excellant en arabe et en pendjabi.

Depuis le début de son œuvre caritative en 2018, Umar Manzoor travaille dur pour faire la différence dont la société a besoin.

