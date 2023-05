Uma Thurman amène son fils Levon au Festival de Cannes : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Uma Thurman53 ans, a attiré l’attention mardi lorsqu’elle s’est présentée à la première du nouveau film de Johnny DeppJeanne du Barry au Festival de Cannes avec son fils Levon Thurman Hawke21. L’actrice portait une magnifique robe sans manches en satin rose avec un châle rouge alors qu’elle posait sur le tapis rouge avec son plus jeune enfant, avec qui elle partage Ethan Hawke. Elle a également accessoirisé avec un collier ras du cou rouge foncé alors que ses cheveux étaient relevés avec des mèches qui pendaient.

Levon avait également fière allure dans un smoking classique noir et blanc. Ses cheveux blonds encadraient son visage à l’avant et étaient plus longs à l’arrière. Il semblait heureux d’être à l’événement populaire alors qu’il lançait des sourires à sa mère et aux caméras.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La dernière sortie publique d’Uma et Levon intervient après que ce dernier ait escorté sa mère à d’autres événements passés. Parmi eux, le défilé printemps-été 2020 de Dior et le Festival de Cannes 2017. Tout comme ils l’ont fait au festival de cette semaine, le duo mère-fils a fait des impressions durables avec des tenues à la mode lors des sorties précédentes.

Lorsqu’il n’accompagne pas Uma sur divers tapis, Levon mène une carrière d’acteur, tout comme ses parents. Le jeune talent est apparu dans divers projets, tels que le coupure électrique court en 2018, et en a quelques autres à venir, y compris un rôle dans La salle bondée mini-série et un rôle dans le film, Le fourré. Il a également travaillé sur le prochain Île aux chattesdirigé par Zoé Kravitz.

En plus de Levon, sa sœur, Maya Hawk, 24 ans, a également réussi dans le monde du théâtre. L’enfant aîné d’Uma et Ethan a joué un rôle récurrent dans l’émission à succès de Netflix, Choses étrangeset est apparu dans des films populaires tels que Il était une fois à Hollywood et Fear Street, première partie: 1994. Elle a également une poignée d’autres films qui sortent dans un proche avenir, y compris Ville d’astéroïdes et Maestro.

