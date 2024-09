UM Today | Faculté des sciences de la santé Rady

18 septembre 2024 —

Centre de santé Riverview et le Faculté des sciences de la réadaptation à la Faculté des sciences de la santé de Rady ont annoncé une nouvelle chaire de recherche axée sur la réadaptation et les nouvelles technologies de télé-réadaptation.

Dr Ruth Barclayprofesseure de physiothérapie au Collège des sciences de la réadaptation, a été nommée première chaire de recherche en téléréadaptation du centre pour un mandat de cinq ans commençant en septembre 2024. Elle assurera le leadership dans la création d’un programme de recherche en réadaptation mettant fortement l’accent sur les nouvelles technologies.

Les recherches de Barclay portent sur la réadaptation après un AVC et la déambulation en milieu communautaire. Elle participe à plusieurs projets de recherche avec Riverview depuis 2009. Ses projets actuels comprennent deux études de téléréadaptation avec Riverview comme l’un des nombreux sites canadiens de la plateforme CanStroke Recovery Trials, qui soutient les essais multicentriques sur la réadaptation après un AVC partout au Canada.

Les études comprennent un programme d’exercices physiques virtuels assis et un examen de l’efficacité de l’exercice virtuel pour améliorer la récupération des membres inférieurs chez les personnes ayant subi un AVC.

Barclay a déclaré que la télé-réadaptation devient de plus en plus courante et continue de se développer depuis la pandémie de COVID.

« De nombreuses cliniques et études de recherche se sont tournées vers la télé-réadaptation pendant et après la COVID, en mettant l’accent sur l’importance de cette approche pour l’inclusion des personnes vivant dans des endroits différents ou de celles qui ne sont peut-être pas à l’aise pour se rendre dans un cadre présentiel. »

Barclay servira également de liaison pour impliquer les professeurs, le personnel de Riverview et la communauté dans la recherche. Elle a déclaré que les recherches qu’elle a menées à Riverview ont impliqué à la fois le personnel de réadaptation et les patients.

« Je pense qu’il est vraiment important, en tant que clinicien, d’être au courant des recherches actuelles et d’avoir la possibilité de jouer un rôle actif dans la recherche », a-t-elle déclaré.

Dr. Reg Urbanowskidoyen de la Faculté des sciences de la réadaptation, a qualifié la création de la chaire d’étape logique dans le renforcement des relations entre la faculté et Riverview.

« Les recherches de la Dre Barclay sur la qualité de vie liée à la santé, la déambulation communautaire et la participation après un AVC, ainsi que sa longue expérience de travail avec le Riverview Health Centre, font d’elle la personne idéale pour occuper la chaire de recherche, a-t-il déclaré. Au cours des cinq prochaines années, elle travaillera en étroite collaboration avec d’autres membres du personnel de Riverview et du Collège pour s’assurer que les progrès en téléréadaptation répondent aux besoins des Manitobains des régions rurales et éloignées et des centres urbains de la province. »

Barclay est le deuxième membre du corps professoral de la Faculté des sciences de la santé de Rady à devenir titulaire d’une chaire de recherche à Riverview. En 2023, Dre Geneviève Thompsonprofesseur à la Collège des sciences infirmièresa été nommé titulaire de la chaire de recherche sur la vie dirigée par la personne.

Kathleen Klaasen, PDG de Riverview, a déclaré que le nouveau poste de Barclay renforce la relation entre le centre et le College of Rehabilitation Sciences, y compris une clinique interprofessionnelle gérée par des étudiants qui y fonctionne depuis 2022.

« La relation du Dr Barclay avec Riverview et sa compréhension de qui nous sommes et de l’orientation de notre plan stratégique font d’elle la personne idéale pour ce rôle », a-t-elle déclaré.

Klaasen a ajouté que la chaire de recherche contribuera également à développer d’autres partenariats du centre, notamment celui avec l’Autorité régionale de la santé d’Interlake-Eastern, qui offre un accès à la physiothérapie et à la réadaptation aux résidents de la Première Nation du lac Manitoba et de la Première Nation de Pinaymootang via des robots de téléprésence et de vidéoconférence.

« Ce rôle nous aidera à évaluer notre croissance et à trouver des moyens innovants pour offrir ce programme. La téléréadaptation et l’utilisation de nouvelles technologies améliorent l’accès aux soins dans les communautés rurales et éloignées, mais nous avons besoin de recherches et de preuves pour étayer cela », a déclaré Klaasen.