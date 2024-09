UM Today | Faculté des sciences de la santé Rady

23 septembre 2024 —

Trois chercheurs de la Faculté des sciences de la santé de Rady ont été honorés par des subventions prestigieuses du programme Futurs leaders de la recherche canadienne sur le cerveau de la Fondation Brain Canada.

Dr Robert Beattie, Docteur Kaarina Kowalecet Dr Paul Marcogliese chacun a reçu 100 000 $ pour faire avancer ses recherches révolutionnaires sur la santé du cerveau.

Cette année, le programme Futurs leaders de la Fondation Brain Canada a accordé un total de 2,1 millions de dollars à 21 scientifiques émergents à l’échelle nationale, dont trois subventions ont été accordées à des chercheurs de l’Université du Manitoba (UM).

« La recherche à la Faculté des sciences de la santé Rady se distingue par son engagement envers l’innovation, la collaboration interdisciplinaire et l’impact communautaire », a déclaré le Dr Peter Nickerson, vice-recteur (sciences de la santé) et doyen de la Faculté des sciences de la santé Rady. « Nous sommes ravis de voir les Drs Beattie, Kowalec et Marcogliese honorés par ces subventions Future Leaders. Leurs travaux sont à l’avant-garde de la recherche sur le cerveau, et cette reconnaissance non seulement célèbre leurs réalisations, mais souligne également les recherches novatrices menées ici à l’Université du Manitoba. »

Beattie, professeur adjoint de biochimie et génétique médicales’efforce de percer les mystères du syndrome de Rett, un trouble neurodéveloppemental grave qui touche principalement les filles. « Nous utiliserons des techniques génétiques et cellulaires avancées, un peu comme si nous utilisions une loupe pour examiner de près chaque pièce d’un puzzle », a déclaré Beattie.

« Tout comme la résolution des différentes parties d’un puzzle révèle progressivement une vue d’ensemble, cette subvention pourrait nous aider à découvrir de nouvelles options de traitement personnalisées pour les personnes concernées. Les connaissances acquises pourraient également éclairer les mécanismes sous-jacents à d’autres troubles neurologiques, suggérant que la résolution de ce puzzle complexe pourrait aider à percer les mystères des maladies cérébrales de manière plus générale. »

Kowalec, qui est professeur adjoint à l’ Faculté de pharmaciese concentre sur l’atrophie cérébrale et la réserve cognitive dans la sclérose en plaques (SEP). Le projet de Kowalec examine comment les facteurs génétiques, en particulier les scores polygéniques, ont un impact sur la santé cérébrale et le déclin cognitif chez les personnes atteintes de SEP.

« Comprendre le rôle des facteurs génétiques dans la réserve cognitive peut transformer la façon dont nous prédisons et traitons la SEP », a déclaré Kowalec. « Cette recherche a le potentiel de conduire à des traitements plus personnalisés et plus efficaces, améliorant ainsi les soins aux patients. »

Marcogliese, professeur adjoint de biochimie et de génétique médicale, étudie le gène IRF2BPL, qui est lié à des troubles cérébraux graves comme le syndrome de NEDAMSS et les troubles du spectre autistique (TSA). « Notre objectif est de découvrir comment les changements dans le gène IRF2BPL affectent la fonction et le développement du cerveau », a déclaré Marcogliese. « Cette subvention nous aidera à identifier de nouvelles cibles potentielles pour les traitements, offrant ainsi de l’espoir aux personnes touchées par ces maladies difficiles. »