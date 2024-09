UM aujourd’hui | Recherche et international

19 septembre 2024 —

Une étude majeure codirigée par l’UM et l’NYU et impliquant des chercheurs d’universités d’Amérique du Nord a été publiée dans Cellule.

L’étude montre que l’allaitement maternel au-delà de trois mois favorise la maturation progressive du microbiome du système digestif et de la cavité nasale du nourrisson. En revanche, l’arrêt de l’allaitement maternel avant trois mois perturbe le développement rythmé du microbiome et est associé à un risque plus élevé d’asthme préscolaire.

L’étude est codirigée par la Dre Meghan Azad, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la nutrition précoce et les origines du développement des maladies et directrice du Centre interdisciplinaire de lactation du Manitoba.

« Cette recherche met en évidence l’impact profond de l’allaitement sur le microbiome du nourrisson et son rôle essentiel dans le soutien de la santé respiratoire », a déclaré Azad. « Comprendre ces mécanismes est essentiel pour élaborer des stratégies visant à optimiser la santé du nourrisson et à prévenir les maladies respiratoires dès le plus jeune âge », a ajouté Azad, qui est également chercheur scientifique à l’Institut de recherche de l’hôpital pour enfants du Manitoba.

L’étude a utilisé des données provenant de mères et d’enfants Étude de cohorte CHILDun projet de recherche à long terme qui a suivi les mêmes 3 500 enfants canadiens à différentes étapes de leur vie, depuis la naissance jusqu’à l’adolescence.

« Le développement d’un microbiote sain ne se résume pas seulement à la présence des « bons microbes » : ils doivent arriver dans le bon ordre et au bon moment », explique Kelsey Fehr, analyste principale de l’étude. « Le timing est primordial, et le lait maternel en est le stimulateur. »

La durée de l’allaitement maternel reste un puissant déterminant de la composition microbienne d’un enfant au fil du temps. Liat Shenhav, codirectrice et biologiste computationnelle de l’Institut de génétique des systèmes et du Département de microbiologie de la faculté de médecine Grossman de l’Université de New York, a utilisé cette dynamique microbienne et les données sur les composants du lait pour former un modèle d’apprentissage automatique qui prédit avec précision l’asthme des années à l’avance. Un modèle statistique a été créé pour apprendre les relations de cause à effet, qui ont montré que la principale façon dont l’allaitement maternel réduit le risque d’asthme est de façonner le microbiome du nourrisson.

« Les algorithmes que nous avons développés fournissent des informations précieuses sur la dynamique microbienne au cours de la première année de vie d’un nourrisson et sur la façon dont ces microbes interagissent avec lui », a déclaré Shenhav. « Ces informations nous ont permis d’aller au-delà de l’identification d’associations, en améliorant notre capacité à faire des prédictions et à explorer les relations de cause à effet. »

Autres conclusions clés:

Le lait maternel régule la colonisation microbienne : L’étude a révélé que le lait maternel agit comme un « pacificateur », protégeant indirectement contre l’asthme en régulant le développement du microbiome nasal et intestinal au cours de la première année de vie.

L'espèce bactérienne appelée Ruminococcus Gnavus est apparue beaucoup plus tôt dans l'intestin des enfants sevrés précocement du lait maternel que chez ceux nourris exclusivement au sein.

Cette nouvelle étude est un autre exemple de l’impact de l’étude de cohorte CHILD, l’une des études les plus instructives de ce type au monde, sur la santé et le développement des enfants. En suivant les participants de manière prospective au fur et à mesure de leur croissance, plutôt que rétrospectivement (regarder en arrière), les chercheurs de CHILD peuvent en apprendre plus précisément sur la manière dont les différentes expositions au cours de la petite enfance sont liées à la santé et aux maladies.

« Nous continuons de suivre les bébés CHILD (qui deviennent maintenant des adolescents) pour en savoir plus sur la façon dont ces expériences précoces et les perturbations du microbiome ont un impact sur la santé plus tard dans la vie », a ajouté Azad. « Ensuite, nous voulons comprendre quels composants du lait maternel sont à l’origine de ces associations. Nous mesurons des milliers de composés dans le lait maternel des bébés CHILD pour répondre à cette question. »

Outre Shenhav et Azad, les autres co-chercheurs principaux de l’étude sont Padmaja Subbarao de l’Université de Toronto et Michael Surrette de l’Université McMaster à Hamilton.