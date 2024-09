UM aujourd’hui | Recherche et International

26 septembre 2024 —

Huit nouveaux projets de recherche sur l’UM ont reçu un financement pour infrastructures essentielles du Fonds des leaders John R. Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation. Au total, les chercheurs retenus ont reçu un total de 1 584 903 $.

« Je félicite tous ces chercheurs pour avoir réussi à élargir la portée et les impacts de leurs programmes de recherche », a déclaré le Dr Mario Pinto, vice-président (recherche et international). « Ce financement fait progresser les priorités stratégiques de l’UM en matière de recherche avec, par et pour les peuples autochtones, entre autres, en fournissant des plateformes critiques, l’un des quatre P de notre plan de recherche stratégique ».

Dre Lara Rosenoff Gauvin (Anthropologie, Faculté des Arts), Dr Laura Kelvin (Anthropologie, Faculté des Arts) et Heather Bidzinski(Archives et collections spéciales)

Le cœur : plusieurs voies vers le rapatriement du patrimoine autochtone

Guidé par la cérémonie respectueuse de rematriation et de rapatriement à l’UM et Agvituk Heritage Access and Care, le projet « The Heart » fait partie d’une transformation continue de la recherche, des politiques et des pratiques en matière de patrimoine au Manitoba et au Canada.

Cette nouvelle infrastructure de recherche comprendra un centre physique sur le campus et une unité mobile de rapatriement et de rapatriement du patrimoine culturel actuellement hébergée à l’UM. Il est soutenu par un aîné en résidence à temps partiel et une suite technologique pour un travail contrôlé par la communauté.

Dr Nicolas Brosowsky (Psychologie, Faculté des Arts)

Le Laboratoire de Cognition Immersive

Ce projet cherche à comprendre comment nous concentrons notre attention dans des situations quotidiennes en utilisant des technologies avancées de réalité virtuelle, notamment la VR de capture de mouvement avec suivi oculaire et un simulateur de conduite. La recherche permettra de trouver des solutions concrètes pour améliorer la sécurité routière et fournir un meilleur soutien à la santé cognitive de la population vieillissante.

Les stagiaires du laboratoire Brosowsky acquerront une compréhension approfondie des sciences du comportement et disposeront de compétences techniques de haut niveau leur permettant de relever les défis en matière de sécurité publique et de soins de santé au Canada.

Dr Karen Alley (Faculté Clayton H. Riddell de l’environnement, de la terre et des ressources) :

Imagerie des glaces inaccessibles : surveillance des glaciers à l’interface glace-océan

En obtenant des observations détaillées des interactions entre les glaciers et l’eau des océans, le Dr Alley cherche à mieux prédire le rythme de l’augmentation future du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

Ce projet permettra de déployer des véhicules autonomes utilisant des technologies de pénétration de la glace sur les glaciers qui terminent l’océan au Nunavut, en collaboration avec les communautés locales. Des infrastructures complémentaires surveilleront la température de l’océan et de l’atmosphère, ainsi que la mise bas du front de glace, la vitesse des glaciers et l’hydrologie de surface.

Dr Xiaopeng Gao (Sciences du Sol, Faculté des Sciences Agronomiques et Alimentaires) :

Optimiser la gestion de la fertilité des sols pour une meilleure qualité nutritionnelle des grains

Cette recherche vise à résoudre les problèmes de fertilité des sols afin d’améliorer la production agricole et la qualité nutritionnelle, aidant ainsi le Canada à produire des produits céréaliers de plus grande valeur et à renforcer sa compétitivité mondiale sur le marché céréalier. L’infrastructure nouvellement financée comprend une salle de croissance, un spectrophotomètre UV et des lysimètres spécialisés pour tester les racines, permettant au Dr Gao de simuler des scénarios de changement climatique et d’étudier le flux de nutriments du sol aux plantes jusqu’aux humains.

Dr Paul Marcogliese et Dr Robert Beattie (Biochimie et génétique médicale, Faculté des sciences de la santé Rady) :

Intégration fonctionnelle de la neurogénétique dans le développement et la maladie

Les laboratoires Marcogliese et Beattie ont trouvé des synergies dans l’étude des racines génétiques des troubles neurologiques affectant le mouvement et utiliseront des outils automatisés nouvellement financés pour une évaluation motrice de précision de pointe dans des modèles animaux.

En combinaison avec le microscope à super-résolution haut de gamme récemment acquis qui permet de suivre les changements dans la fonction motrice et neuronale au niveau unicellulaire, l’équipe vise à générer des données de haute qualité qui faciliteront le diagnostic et permettront l’évaluation des médicaments. efficacité. Ces progrès sont essentiels pour cibler les troubles pour lesquels les stratégies de traitement sont peu ou pas efficaces.

Dr Asher Mendelson (Médecine de soins intensifs, Faculté des sciences de la santé Rady) :

Centre de physiologie microvasculaire, d’exercice et de recherche musculaire pour l’étude des maladies graves

Le Dr Mendelson cherche à établir un centre de recherche sur la physiologie microvasculaire, l’exercice et les muscles de l’UM situé sur le site de soins cliniques du Centre des sciences de la santé de Winnipeg et du campus de l’UM Bannatyne.

Cette installation comprendra des outils de pointe pour évaluer le flux sanguin microvasculaire, l’utilisation de l’oxygène et la force musculaire pendant l’exercice. Les découvertes de cette recherche amélioreront le diagnostic et le traitement pendant et après l’admission aux soins intensifs des Canadiens souffrant d’une maladie grave.

Dr Cristina M. Rosell (Sciences de l’Alimentation et de la Nutrition Humaine, Faculté des Sciences Agronomiques et Alimentaires) :

Plateforme maximisant la valeur des coproduits issus de la transformation des protéines végétales

Le Canada est un leader mondial dans la production de protéines végétales, mais les nouvelles techniques utilisées pour obtenir des protéines de haute pureté à partir de céréales et de légumineuses génèrent également d’importants déchets.

Fort de cette nouvelle capacité de recherche, le laboratoire Rosell offrira un environnement de formation interdisciplinaire unique tout en valorisant les coproduits non protéiques. En améliorant la durabilité de l’industrie canadienne des protéines végétales, cette recherche atténuera les impacts environnementaux et économiques des déchets sous-évalués.

Dr Miguel Uyaguari-Diaz (Microbiologie, Faculté des Sciences) :

Promouvoir un accès équitable à l’eau potable dans les communautés des Premières Nations et urbaines en évaluant la sûreté et la sécurité de l’eau

Les nouveaux outils de séquençage et les plateformes de préparation d’échantillons fournis grâce à ce financement permettront aux chercheurs d’analyser pour la toute première fois les microbes et la résistance aux antibiotiques dans les infrastructures d’eau des communautés des Premières Nations du Manitoba.

Les études rendues possibles grâce à cette nouvelle infrastructure généreront les bibliothèques métagénomiques nécessaires pour identifier les agents pathogènes cliniquement importants présentant une résistance aux antimicrobiens dans l’environnement. Les objectifs à long terme du Dr Uyaguari-Diaz consisteront à développer de nouveaux outils de diagnostic identifiant les risques pour la santé humaine et environnementale, facilitant ainsi des mesures correctives rapides dans les communautés touchées.