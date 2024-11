UM aujourd’hui | Faculté des sciences

1er novembre 2024 —

« L’histoire semblait trop parfaite. C’était tout simplement trop idéal pour passer des plus petits mammifères dotés des fréquences cardiaques les plus élevées de la planète à des applications thérapeutiques potentielles chez l’homme », déclare Dr Kevin Campbellprofesseur à département des sciences biologiques à l’Université du Manitoba. Campbell a effectué des recherches sur la physiologie comparée et l’évolution des mammifères, depuis les plus petites musaraignes jusqu’aux plus grandes baleines, au cours des deux dernières décennies et a publié ses récentes découvertes dans la revue multidisciplinaire journal Science.

Dans cette étude, la troponine cardiaque est la vedette du spectacle, une protéine hautement conservée chez tous les vertébrés terrestres. C’est ce qui permet au cœur de battre continuellement en liant et en libérant des ions calcium. La troponine garantit que lorsque notre cœur se contracte plus rapidement, il se détend également plus rapidement, ce qui lui laisse plus de temps pour se remplir entre les battements. Il est intéressant de savoir que plus l’animal est petit, plus son besoin en oxygène est élevé et donc plus son cœur bat vite. Mais qu’en est-il pour les animaux extrêmement petits ? Comment le plus petit des mammifères comme les musaraignes maintient-il une fréquence cardiaque supérieure à 1 000 battements par minute au repos ?

« Pour les musaraignes, à mesure qu’elles devenaient vraiment petites, de plus en plus petites, leur fréquence cardiaque devait continuellement augmenter », nous dit Campbell, « Et à un moment donné, il n’y avait vraiment plus assez de temps pour elles, même au repos, pour que leur cœur remplir correctement ». Grâce à l’expertise de Campbell, il a commencé à étudier les génomes des musaraignes, des chauves-souris et des taupes à fréquence cardiaque élevée, remarquant des différences dans la manière dont leur protéine troponine a évolué pour résoudre ce problème. Campbell nous dit que cette découverte récente pourrait potentiellement être appliquée aux humains pour le traitement des maladies cardiaques diastoliques.

