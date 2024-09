UM aujourd’hui | Faculté des Sciences Agronomiques et Alimentaires

26 septembre 2024 —

Libérer le potentiel des peptides pour améliorer la santé humaine

L’hypertension artérielle est l’un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque et touche près d’un adulte canadien sur quatre. Le cancer est responsable d’environ un quart des décès chaque année. La maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence touchent plus de 650 000 Canadiens, un nombre qui devrait presque tripler d’ici 2050.

Quel est le point commun entre ces trois maladies ? Pour Rotimi Alukoprofesseur à la Faculté des sciences agricoles et alimentaires de l’Université du Manitoba, ils sont la cible de recherches visant à utiliser les protéines comme outils nutritionnels pour améliorer les résultats en matière de santé.

Qu’elles soient présentes dans un hamburger ou dans le soja, les protéines sont de grosses molécules biologiques constituées d’unités appelées acides aminés nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.

Pour lire l’article, visitez Le Manitobain.