UM aujourd’hui | Bureau de la santé et de la sécurité de l’environnement

31 octobre 2024 —

Afin de favoriser un environnement plus sain pour tous sur le campus, nous rappelons à tous les membres de la communauté UM de s’abstenir de fumer ou de vapoter à l’intérieur des bâtiments, ainsi qu’à l’extérieur, près des entrées et des bouches d’aération. Vous remarquerez des panneaux « Interdiction de fumer » affichés dans ces zones sur nos campus UM pour aider à garder nos espaces confortables et sûrs pour tout le monde.

N’oubliez pas de jeter les mégots de cigarettes dans les réceptacles désignés uniquement, plutôt que dans les poubelles ou les bacs de recyclage ordinaires, et évitez de les jeter sur le terrain. Les mégots de cigarettes égarés peuvent présenter un risque d’incendie, endommageant potentiellement les biens du campus et causant des blessures.

Pour ceux qui recherchent de l’aide pour arrêter de fumer, veuillez consulter votre médecin de famille ou pharmacie pour une consultation gratuite. Des ressources supplémentaires sur la santé et le bien-être sont également disponibles pour étudiants et employés via les sites Internet de l’Université. Merci de contribuer à garder notre campus propre et sûr pour tous !