Ultromics obtient la note 510(k) de la FDA pour son aide à la détection de l’insuffisance cardiaque basée sur l’IA

basé au Royaume-Uni Ultromics a annoncé mardi que son système d’aide à la décision basé sur l’apprentissage automatique utilisé pour aider à détecter l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée a reçu l’autorisation FDA 510(k).

EchoGo Heart Failure, qui a été développé en partenariat avec la Mayo Clinic, aide les médecins à diagnostiquer la maladie à l’aide des résultats d’imagerie par échocardiogramme chez les personnes de plus de 25 ans.

Chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée, la quantité de sang pompée du ventricule gauche reste dans une plage normale. Près de la moitié des patients atteints d’insuffisance cardiaque ont conservé leur fraction d’éjection, et la condition peut être difficile à diagnostiquer.

“Cette nouvelle solution applique l’IA à l’imagerie cardiovasculaire pour simplifier considérablement l’identification des patients atteints de HFpEF, un diagnostic qui peut être difficile à établir, et permettre un traitement plus rapide. HFpEF est actuellement associé à des taux élevés d’hospitalisation et de mortalité. En facilitant le diagnostic précoce et traitement, nous pouvons améliorer la vie de beaucoup », a déclaré le Dr Patricia A. Pellikka, vice-présidente du département de médecine cardiovasculaire de la Mayo Clinic, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Selon la base de données de la FDA, Ultromics a reçu quatre autorisations 510(k) avec le dernier feu vert. Il a reçu son premier 510(k) en 2019 pour son système d’analyse d’imagerie cardiovasculaire EchoGo Core.

La spin-out de l’Université d’Oxford a levé 33 millions de dollars en fonds de série B l’année dernière, et il a récolté 10 millions de dollars en 2020. Ultromics a annoncé pour la première fois son partenariat avec la clinique Mayo la même année.

La Mayo Clinic a élargi son investissement dans l’IA cardiovasculaire. En 2021, Clinique Mayo s’est associé pour lancer deux sociétés basées sur l’IA, dont Anumana, spécialisée en cardiologie. La coentreprise entre la clinique et la société de données EHR nference a récemment reçu la désignation de dispositif révolutionnaire pour un algorithme d’IA basé sur l’ECG conçu pour la détection précoce de l’hypertension pulmonaire.

Il a aussi s’est associé à Novartis pour développer des outils d’intelligence artificielle pour détecter les maladies cardiovasculaires et a récemment acquis NeuTrace, qui se concentre sur le développement d’applications d’IA pour évaluer les signaux électriques dans le cœur.