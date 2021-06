Le chant sur le thème de la guerre, qui fait référence aux bombardiers de la Royal Air Force (RAF) abattant des avions allemands, a été qualifié d’ « ultra-nationaliste » par certains groupes anti-discrimination mais continue d’être chanté par des sections de partisans des Trois Lions.

Avant la grande confrontation avec les anciens ennemis de l’Allemagne à Wembley mardi soir, la FA a mis en garde les fans contre « discriminatoire ou irrespectueux » comportement.

« Nous encourageons toujours nos fans à soutenir positivement l’équipe, et cela inclut de soutenir l’Angleterre de la bonne manière, avant, pendant et après le match. » la FA a déclaré au Telegraph.

« Ce message sera à nouveau partagé avec eux avant le match de mardi, ainsi que pour les remercier de leur soutien.

« Nous condamnerons également fermement tout comportement discriminatoire ou irrespectueux au stade de Wembley, et nous prendrons des mesures le cas échéant alors que nous essayons de garantir que tous les matches de l’Angleterre sont une expérience sûre et agréable. »

Le chant aurait été entendu lors de la victoire 1-0 contre la Croatie au début de l’Euro 2020, provoquant des plaintes officielles du réseau anti-discrimination FARE. Le groupe a qualifié le chant d’« ultra-nationaliste ».

Les fans ont été frappés d’interdiction du England Supporters Club en 2017 pour avoir chanté la chanson lors d’un match contre l’Allemagne à Dortmund, bien que cela n’ait pas découragé des sections des fidèles des Three Lions de la chanter.

Cela a été entendu lors de la Coupe du monde en Russie en 2018, où un groupe de fans anglais a emmené des bombardiers gonflables de la RAF avec eux alors qu’ils se rassemblaient sur la Place Rouge à Moscou.

Le match de mardi verra l’Angleterre et l’Allemagne raviver leur rivalité lors d’un tournoi majeur, les Allemands ayant eu bien le meilleur de leurs rencontres passées.

L’Angleterre a battu l’Allemagne de l’Ouest pour remporter la Coupe du monde à Wembley en 1966, mais depuis lors, elle a souffert à maintes reprises aux mains des Allemands, notamment une défaite en demi-finale de la Coupe du monde aux tirs au but en 1990 et une défaite au tir au but à les demi-finales de l’Euro 96.

La dernière fois qu’ils se sont rencontrés lors d’un tournoi majeur, c’était lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, lorsque l’Allemagne a envoyé l’Angleterre avec une défaite 4-1 lors des huitièmes de finale.

Les autorités britanniques ont donné leur feu vert à une foule pouvant atteindre 45 000 personnes à Wembley pour le match de mardi, ce qui représentera environ 50% de la capacité totale.

Cependant, un nombre minimum d’Allemands devraient faire le voyage en raison des restrictions strictes de Covid en place entre les deux pays.