Ultra 7 en 7: Kevin Sinfield discute de son défi le plus difficile à ce jour et souhaite montrer à Rob Burrow qu’il est avec lui au coude à coude | Actualités de la Ligue de Rugby

Ultra 7 en 7 est le troisième grand défi de course de Kevin Sinfield pour aider à sensibiliser et à collecter des fonds pour MND et à montrer son soutien à Rob Burrow

Kevin Sinfield OBE parle à Sky Sports de son défi le plus difficile à ce jour alors qu’il se prépare à affronter sept ultra marathons en sept jours pour sensibiliser et collecter des fonds pour les personnes touchées par la maladie du motoneurone.

“Je ne suis pas du tout Superman. Dans mon esprit, je vais courir, pour un pote, avec des potes”, a déclaré Sinfield.

“Je l’aurais fait pour la plus petite somme d’argent parce que le message le plus important est que je le fais pour un compagnon, et je veux que Rob (Burrow) sache que je suis avec lui au coude à coude tout au long de cela.

“Je ne peux pas traverser ce qu’il traverse mais je peux lui montrer que je vais me battre et me battre. Je peux lui montrer que je vais encore le faire rire et le faire sourire. C’est ce que font les copains, n’est-ce pas? Ils recherchent l’un l’autre.”

Sinfield et Rob Burrow se sont connus pour la première fois en tant que juniors, ils se sont rencontrés alors que Sinfield n’avait que 14 ans et Burrow avait deux ans de moins.

La paire s’est assise l’une à côté de l’autre tous les jours dans le vestiaire tout au long de 15 ans de rugby professionnel et a été au cœur même de l’une des plus grandes équipes de la ligue de rugby.

La carrière de joueur de Sinfield à Leeds Rhinos s’est étendue de 1997 à 2015, lors de son 521e et dernier match pour le club, il a complété le triplé et a remporté sept grandes finales.

Burrow a terminé sa propre carrière après avoir remporté huit titres de Super League, il a pris sa retraite du rugby professionnel à la fin de la saison 2017 et a ensuite été diagnostiqué avec MND en décembre 2019.

La profondeur de la relation entre Sinfield et Burrow ressort des émotions gravées sur le visage de Sinfield chaque fois qu’il parle de son grand ami et ancien coéquipier.

Pendant des années, ils ont traversé des murs l’un pour l’autre sur un terrain de rugby et ce niveau d’engagement n’a pas changé depuis sa retraite, comme Sinfield continue de le montrer avec les défis qu’il entreprend.

“La grande chose à propos du rugby, dans les deux codes, c’est que vous avez des coéquipiers et que vous comptez les uns sur les autres à chaque seconde où vous êtes ensemble sur ce terrain”, a déclaré Sinfield.

“Ce n’est pas parce que vous arrêtez de mettre votre pied au-dessus de cette ligne blanche que cela doit se terminer. Cela ne se terminera certainement pas pour moi avec Rob ou pour cette équipe dans laquelle nous avons joué. C’était une équipe très spéciale. n’oublie pas ces amitiés.”

Un ultra marathon décrit toute distance supérieure à 26,2 milles. Le 13 novembre, Sinfield entamera une période de sept jours successifs de course de 40 milles par jour.

Il débutera au stade Murrayfield avec Doddie Weir, qui a reçu un diagnostic de MND en 2016, et se rendra à travers le pays pour terminer sur le terrain à Old Trafford à la mi-temps de la finale masculine de la Coupe du monde de rugby à XIII.

Le format du défi et son ampleur étaient quelque chose que Sinfield a créé, comme il l’a expliqué.

“C’était toujours dans mon esprit et dès que nous avons parcouru les 101 milles l’an dernier, j’ai tout de suite su que c’était ce que je voulais faire”, a-t-il déclaré.

“Ce que cela nous a permis de faire, c’est de rassembler trois sports et trois champions avec Doddie, Rob et Stephen Darby et de toucher des sites et des lieux importants pour eux et de leur carrière. Pouvoir commencer à Murrayfield avec Doddie, voir Rob à Headingley et Stephen à Valley Parade sera si émouvant, mais si inspirant, pour nous tous qui sommes impliqués.”

Ce sera le plus difficile, de loin. D’après l’entraînement des trois ou quatre derniers mois, je peux dire où j’ai dû aller et ce que j’ai dû faire pour essayer de me préparer. Kévin Sinfield

Sinfield a couru de nombreux marathons depuis la fin de sa carrière de rugby et a relevé deux défis exceptionnellement difficiles de sept marathons en sept jours et 101 miles en 24 heures. Il a compris ce dont son corps a besoin sur certaines distances, mais a poussé son entraînement à un nouveau niveau avant l’Ultra 7 en 7.

“Essentiellement, ce que j’ai essayé de faire, c’est de bloquer des journées et de courir avec des jambes fatiguées parce que c’est ce à quoi je dois m’habituer. Je dois m’assurer que mes muscles se sentent toujours épuisés”, a-t-il déclaré.

“Cela signifiait courir des marathons consécutifs certains jours et j’ai parcouru les 60 km (37 miles et plus) plusieurs fois.

“J’ai parcouru 30 km (18,6 miles) jour après jour, après jour et demi-marathons à toutes sortes d’heures folles parce que vous l’intégrez autour du travail. Ce sont les morceaux que personne ne voit mais les morceaux qui sont absolument Est-ce que je me sens prêt à partir maintenant ? Je n’aurais pas pu faire plus sans me blesser.

Un seul exemple de la façon dont Sinfield a poussé son corps et son esprit était une série de trois jours début septembre, et ce n’était pas non plus la seule série de jours exténuants.

“J’ai couru 66 km (41 miles), le lendemain, je me suis levé à 4h du matin pour me rendre à Leicester, j’ai coaché ​​toute la journée, je suis rentré chez moi et je suis parti à 15h45 dans l’après-midi et j’ai couru 61 km (37 miles). Je me suis levé le suivant matin, j’ai couru 62 km (38 miles). C’est là qu’il faut aller et ça a été vraiment, vraiment difficile et difficile.”

Sinfield aura deux amis à ses côtés pour la distance, ce qui signifie également un régime d’entraînement brutal pour eux. Trois autres parcourront également la distance à vélo.

“Ils feront de leur mieux, tout comme moi. S’ils peuvent faire chaque étape du chemin avec brio ou tout ce qu’ils réussissent, le fait qu’ils soient avec nous est si important pour moi”, a-t-il déclaré. “Un sourire, un visage amical, des plaisanteries et de la camaraderie. Nous sommes de retour dans une équipe, en tournée et nous partageons des souvenirs et des histoires.

“Nous aimons traverser des moments difficiles ensemble, mais les meilleures amitiés se forgent souvent en traversant des moments difficiles.

“De plus, je vais essayer de maintenir mon record qui est à travers les 7 en 7 (marathons) et le 101 milles, je n’ai pas eu une seule ampoule, donc j’aimerais continuer ça!”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Sinfield est impatient que ce défi soit vu de la bonne manière, selon ses propres termes, ce n’est pas une «expérience scientifique» ou quelque chose comme la quête du marathon sub-2 d’Eliud Kipchoge. Oui, l’équipe aura du soutien en cours de route, y compris des kinés, des médecins et des scientifiques du sport, mais comme l’a souligné Sinfield, ce sont des amis qui veulent aussi faire leur part pour soutenir Rob, Doddie, Stephen, Ed Slater et l’ensemble du MND. communauté.

“Je veux que les gens comprennent que si vous voulez vraiment essayer de faire une différence, vous le pouvez. Vous devez utiliser votre tête et votre cœur. Cela montre simplement le pouvoir de l’amitié”, a-t-il déclaré.

“Nous pouvons tous faire notre petite part ; personne n’a à courir sept ultra marathons en sept jours, mais votre petite part peut être n’importe quoi. Si nous sommes tous prêts à le faire, vous en ferez un bien meilleur endroit pour que tout le monde puisse vivre et obtenir sur.”

C’est important pour collecter des fonds et sensibiliser le public, mais le cœur de tout cela est de montrer à Rob à quel point notre amitié signifie. Le fait qu’il ne peut pas choisir ce qu’il a à la minute, mais je veux qu’il comprenne que ses potes seront là et continueront d’être là. C’est le message le plus important dans tout cela. Kévin Sinfield

Lorsque Sinfield a parlé à Burrow de ce dernier défi, il a dit que son ami avait juste ri. Les parents de Burrow ont dit à Sinfield après le dernier défi de 101 milles qu’il en avait déjà fait assez, Sinfield nous a dit: “Clairement, je ne l’avais pas fait”.

“Je suis ravi d’être ici et que nous puissions nous tester pour essayer d’aider à nouveau. Si nous ne récoltons pas un autre centime après cette interview, je suis d’accord. Cela ne changera pas ma façon de procéder. cela, à quel point je cours ou combien j’ai travaillé pour y parvenir.

“Je n’arrêterai pas de faire ce que je peux. Faites juste votre petite part, quelle qu’elle soit. Cela fait une différence et je continuerai à faire ma petite part.”

Sinfield a pour objectif initial de collecter 777 777 £ grâce au défi

Avec l’entraînement maintenant encaissé et Sinfield étant dans le temps effilé – une période que les coureurs connaissent bien – il est ouvert sur le fait qu’il y a une appréhension tourbillonnante, ainsi qu’un désir de bouger et de commencer.

“Avec quelque chose comme ça, il y a toujours un doute, bien sûr, il y a un doute. Suis-je assez dur ? Suis-je assez fort ? Ai-je mordu plus que je ne peux mâcher ? Mais ce que je dirais, c’est que lorsque vous entreprenez un défi comme celui-ci , c’est normal, non ? Tu devrais te sentir comme ça”, a-t-il ajouté.

“Si ça allait être facile et que je pensais que je pouvais juste le briser, alors ce n’est pas un défi. Il doit me tester, tester chaque once de moi et je sais que ça va faire mal.

“Je sais que je vais devoir aller dans un endroit sombre, mais il fallait tester et défier, et ça devait être plus difficile que les deux autres. Je suis prêt à faire tout ce que je peux pour terminer [it] et je vais absolument tout y jeter.”

Sinfield a déclaré qu’il mettrait absolument tout en œuvre pour relever ce défi afin de sensibiliser, de financer et de montrer son soutien.

Pour Sinfield et l’équipe, la volonté et le désir de montrer à Burrow, Weir, Darby, Slater et à toute la communauté MND qu’ils sont derrière eux brûlent plus fort que jamais. Cinq organisations caritatives seront soutenues par le total financier collecté, avec un objectif de collecte de fonds initial fixé à 777 777 £.

“Être de retour dans une équipe avec un tas d’amis qui obtiennent une lueur similaire de pouvoir donner de l’espoir a été incroyable”, a déclaré Sinfield.

“Je ne veux pas vraiment penser trop loin devant et ce que cette nuit [at Old Trafford] pourrait ressembler parce qu’il y a tellement de choses qui pourraient mal tourner. Il y a beaucoup de risques. Je suis conscient que si je ne me concentre pas sur le fait de mettre un pas devant l’autre, vous n’êtes qu’à un pas d’une grave blessure.

“Ce que je peux faire, c’est essayer de faire en sorte que notre équipe y parvienne en un seul morceau et que notre équipe représente Rob, Stephen, Doddie, Ed et cette communauté MND et les trois codes que nous représentons, de la bonne manière afin que nous continuions à donner de l’espoir et des fonds pour une maladie qui a été massivement sous-financée.

“J’espère qu’en fin de compte, que ce soit dans cinq, 10 ou 20 ans, nous avons joué un très petit rôle dans la recherche d’un remède.”