Ultiworld Club Awards 2023 : Deuxième équipe All-Club (Division masculine)

Ultiworld est heureux d’annoncer ses récompenses annuelles de club, en commençant par le joueur de club de l’année dans chaque division. Bien que nous considérions à la fois les performances en saison régulière et en séries éliminatoires, en raison de la nature de la division Club, nous accordons avant tout le succès dans les séries et aux championnats nationaux. Les Club Awards sont votés par les journalistes, contributeurs et rédacteurs d’Ultiworld.

Notre Tout-Club les équipes reconnaissent les plus performants de la division. Notre première équipe et notre deuxième équipe affichent les sept meilleurs joueurs et les sept suivants qui ont réalisé les meilleures saisons. Au fur et à mesure que notre processus de vote est ordonné, les meilleurs ayant obtenu des votes pour les honneurs de tous les clubs fonctionnent comme la liste ordonnée lors de notre vote du Joueur de l’année – notre plus haute récompense individuelle.

Deuxième équipe masculine de tous les clubs 2023

Adam Rees (San Francisco Revolver)

Il y avait de nombreuses sources d’eau douce dans la vallée verdoyante qui constituait le rajeunissement de Revolver en 2023. Un doux ruisseau de culture d’équipe positive ici, une pluie de talents collégiaux tombant tous sur la Baie, quelques vétérans lisses persistant comme le brouillard de Muir Woods. Mais la source au cœur de tout cela était la pièce d’Adam Rees. Tout ce qu’il a fait, c’est absorber l’as du défenseur de chaque équipe, chaque point offensif de chaque match, tout en ressemblant au meilleur joueur polyvalent sur le terrain. Entre la splendeur de ses moments forts et la cohérence de ses efforts – le moteur point à point de Rees était positivement artésien – il a gardé l’offensive du Revolver fructueuse et luxuriante.

-Edward Stephens

Tyler Monroe (Relais de camion de Washington DC)

Cela fait trois saisons consécutives d’honneurs All-Club pour TyMon. Si vous avez aimé ce que vous avez vu en 2022 sur le cutter Truck Stop, vous allez vous régaler, car c’était à peu près la même chose en 2023 : des coupes puissantes et des lancers plumeux. Parfois, on aurait dit que Monroe jouait le rôle de gardien de but sur tout le terrain, se déplaçant de manière imprévisible, utilisant sa taille et sa force pour éliminer les défenseurs et effectuant des lancers créatifs et flexibles dans des endroits inattendus. Sur une ligne O pleine de magiciens du petit ballon, Monroe a apporté le physique et le courage nécessaires sans sacrifier aucune des capacités de lancer qui ont fait de l’offensive de DC la meilleure du pays.

-Patrick Stegemoeller

Rowan McDonnell (Relais de camion de Washington DC)

Si vous vous demandez si Rowan l’a toujours, eh bien, vous connaissez maintenant la réponse. Il convient parfaitement à l’offensive Truck Stop de cette année, menant l’équipe au chapitre des passes décisives et exécutant des tirs difficiles. Jouant en hybride cette année, il a bien réussi à trouver ses cibles dans des espaces avantageux pour lancer l’offensive. C’était du McDonnell vintage aux Nationaux, filant de la soie sérieuse que la plupart des lanceurs ne pouvaient rêver de frapper. Cette capacité technique et son jeu d’embrayage ont été des éléments clés de la course au titre de DC.

-Jake Thorne

Jonny Malks (Relais de camion de Washington DC)

Si vous écoutez Rowan McDonnell, la O-line de Truck Stop doit sa rénovation tactique au vif Jonny Malks et à l’offensive qu’il a évoquée chez William & Mary. Si vous louchez, l’offensive des derviches tourneurs de DC ressemble aux deux meilleurs gars d’une équipe universitaire qui se jettent l’un sur l’autre à travers des fenêtres étroites et des coupures improvisées, sauf que ce sont les sept gars sur la ligne qui le font. Malks a étendu l’approche offensive de Truck à cet équilibre étrange entre complexité délirante et simplicité suprême : les coupures et les lancers viennent de partout tout le temps, mais en fin de compte, ils trouvent simplement les mains ouvertes partout où ils apparaissent. En tant qu’incarnation de cet équilibre, Malks a connu la meilleure saison de sa carrière, créant le chaos et la confusion pour les défenses en faisant la chose la plus simple : lancer achèvement après achèvement après achèvement (et attraper quelques longues balles également).

-Patrick Stegemoeller

Mac Hecht (Boston DiG)

Hecht s’en sort bien dans la position de gestionnaire central en tant que joueur de voyage, démontrant à quel point il est vraiment un cerceau. Il a mené la division pour les passes décisives (à égalité avec Raphy Hayes) malgré un match ou deux de moins que le reste du peloton. Si vous pensez pouvoir le garder, vous ne le pourrez probablement pas. Il continue de dérouter les défenseurs avec ses schémas de coupe délicats et est l’un des lanceurs profonds les plus puissants du jeu. Sa confiance en guidant une attaque et en attaquant la marque est renforcée par les compétences et la vision du terrain qui ont défini les grands du champ arrière au fil des années.

-Jake Thorne

Nate Goff (Chicago Machine)

Il s’avère que tout ce dont la ligne O de Machine avait besoin était un petit Goff. Une unité qui avait été un peu saccadée pendant quelques saisons a soudainement, en 2023, gagné un deuxième véritable pilier à associer avec Joe White. À l’instant où vous les avez vu travailler ensemble, échangeant leurs places comme le tir du trébuchet qui constituait l’offensive d’attaque de la voie des machines, c’était aussi évident que des haricots et du riz. Ouvrant un jeu de lancers en profondeur pour rivaliser avec sa domination bien documentée en tant que receveur et offrant à son équipe le luxe du défenseur croisé le plus polyvalent du jeu, l’excellence de Goff englobait toutes les facettes du jeu.

-Edward Stephens

Quinn Finer (Denver Johnny Brav0)

Une performance statistique solide, quoique peu spectaculaire, de Finer aux championnats nationaux (5B, 7A) ne parvient pas à saisir son importance dans l’offensive de Johnny Bravo, car Finer était souvent chargé de certaines des tâches les plus lourdes : s’ouvrir dans le couloir contre le défenseur le plus féroce de l’autre équipe, dynamiser l’offensive avec des lancers continus et être une soupape de sécurité lorsque les choses tombent en panne. De plus, se concentrer uniquement sur les championnats nationaux ne parvient pas à saisir son importance pour Johnny Bravo toute la saison, car il a été le roc de l’équipe tout l’été tandis que d’autres stars se sont rétablies à temps pour leur passionnante demi-finale à San Diego. Le moteur de la fusée de Bravo était plus fin, permettant à l’équipe de continuer à avancer pendant tout cela.

-Patrick Stegemoeller