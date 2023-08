Ultium de GM accepte d’augmenter le salaire des ouvriers chargés des batteries de véhicules électriques de 25 % en moyenne

DÉTTROIT – Moteurs généraux Ultium Cells a accepté d’augmenter de 25 % en moyenne les salaires des travailleurs de son usine de batteries dans l’Ohio, ont annoncé jeudi l’entreprise et le syndicat United Auto Workers.

Ultium, une coentreprise avec LG Energy Solution, est essentielle pour que le constructeur automobile augmente son approvisionnement en batteries pour sa flotte croissante de véhicules électriques. Cet accord constitue une victoire majeure pour le syndicat, car il s’agit de la première grande usine de batteries organisée du pays.

L’UAW et Ultium ont négocié un accord pour environ 1 100 travailleurs de l’usine depuis qu’une majorité d’employés ont accepté de s’organiser avec le syndicat l’année dernière. Le syndicat avait précédemment soutenu que les travailleurs des batteries devraient toucher le même salaire que leurs homologues traditionnels qui assemblent des moteurs et des voitures.

Les travailleurs d’Ultium gagnent actuellement entre 20 et 25 dollars de l’heure pour les ouvriers de production et entre 25 et 34,60 dollars de l’heure pour les employés de maintenance. Les augmentations de salaire se situeront entre 3 et 4 dollars de l’heure, a indiqué le syndicat. Avec ces augmentations, ils seront toujours payés moins que les 32 dollars de l’heure des ouvriers d’assemblage traditionnels de l’UAW chez les constructeurs automobiles de Détroit.

L’accord de principe, qui doit être ratifié par les travailleurs, n’est pas un accord complet. Il aborde la rémunération des travailleurs mais n’inclut pas d’autres dynamiques et processus. En cas de ratification, les travailleurs recevront rétroactivement des salaires garantis compris entre 3 000 et 7 000 dollars.

« Alors qu’une « première » entente est en cours de négociation, le comité travaille toujours d’arrache-pied pour négocier les conditions de travail, la santé et la sécurité, les droits d’ancienneté, traiter d’autres questions soulevées par les membres et les futures augmentations salariales pendant toute la durée de cette entente. Josh Ayers, président de la section locale 1112 de l’UAW, a déclaré dans un communiqué.

Il s’agit d’un accord distinct des négociations nationales en cours entre l’UAW et General Motors, Ford Motor et Stellantis, qui concernent environ 150 000 travailleurs.