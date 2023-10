Ultimatum sur l’assurance-médicaments : le NPD autorise Jagmeet Singh à annuler l’accord si les libéraux ne tiennent pas leurs promesses

Les néo-démocrates ont vivement exhorté leur parti à rester ferme dans les négociations sur l’assurance-médicaments, même si cela signifie mettre fin à leur accord politique avec les libéraux.

Les membres du parti ont apporté un appui retentissant au chef Jagmeet Singh et à ses députés pour qu’ils utilisent tout l’influence dont dispose le parti grâce à son accord de confiance et d’approvisionnement avec les libéraux afin d’obtenir la vision du parti en matière d’assurance-médicaments, même si cela signifie s’éloigner de l’accord et éventuellement déclencher une élection.

La directive a été présentée samedi lors du congrès politique du parti à Hamilton. Il s’agissait de la résolution d’urgence la mieux classée, devant deux motions sur la guerre entre Israël et Gaza.

Il a été adopté à l’unanimité.

La motion, qui constitue désormais la politique officielle du NPD, ne peut pas forcer Singh à se retirer de l’accord. Mais cela indique que le caucus du NPD aurait le soutien des membres du parti pour renoncer à cet accord si les libéraux n’acceptent pas un système public, universel et à payeur unique.

Selon la résolution, « la confiance et l’approvisionnement continus dépendent d’une législation gouvernementale qui s’engage à mettre en place un programme d’assurance-médicaments universel, complet et entièrement public ».

Le porte-parole du NPD en matière de santé, Don Davies, a soutenu la motion samedi, critiquant les libéraux pour avoir édulcoré un projet de loi qui n’a pas encore été présenté et qui est censé être adopté d’ici la fin de cette année.

« Ils s’en vont. Maintenant, nous avons été très clairs. Rien de moins qu’un régime public d’assurance-médicaments offert par un système à payeur unique ne fera pour nous », a déclaré Davies aux délégués du NPD au congrès.

« Il est temps d’envoyer un message aux libéraux. Nous voulons dès maintenant un régime d’assurance-médicaments à payeur unique », a déclaré Davies au congrès.

Les délégués au congrès du NPD ont voté samedi pour déterminer s’il y aurait lieu de procéder à une révision de la direction. (Peter Power/La Presse Canadienne)

Le NPD fédéral détient la balance du pouvoir à la Chambre des communes. Le gouvernement libéral minoritaire s’appuie sur les votes des néo-démocrates pour adopter une loi au moyen d’un accord formel signé par les deux partis. Aux termes de cet accord de confiance et d’approvisionnement, le NPD s’engage à soutenir des lois gouvernementales essentielles en échange de la promotion par les libéraux de plusieurs priorités politiques du NPD.

Selon le libellé de cet accord, l’une de ces priorités politiques est d’adopter « une Loi canadienne sur l’assurance-médicaments d’ici la fin de 2023, puis [task] l’Agence nationale des médicaments doit élaborer un formulaire national de médicaments essentiels et un plan d’achat en gros d’ici la fin de l’accord.

La question pourrait bientôt atteindre son paroxysme, alors qu’il reste environ deux mois au calendrier des séances de la Chambre des communes. Le NPD a rejeté la première ébauche du projet de loi, a déclaré Davies, parce qu’il ne s’engageait pas en faveur d’un système à payeur unique.

Alors que les néo-démocrates ont tracé une ligne dans le sable, Davies a déclaré que le NPD était prêt à faire des compromis sur le calendrier de déploiement de l’assurance-médicaments. Le parti, a-t-il déclaré, pourrait accepter un système intérimaire couvrant toutes les prescriptions essentielles et s’étendant au fil du temps.

Soins dentaires élargis d’ici décembre

En plus de faire pression en faveur d’une législation sur l’assurance-médicaments, Davies continue de négocier le déploiement élargi des soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu.

Les personnes dont le revenu net est inférieur à 90 000 $ et qui ne bénéficient pas déjà d’une couverture de santé bucco-dentaire seraient admissibles. Les familles dont le revenu net est inférieur à 70 000 $ n’auront aucune quote-part dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires, qui sera bientôt lancé.

Dans le cadre de l’accord NPD-Libéral, les deux partis se sont engagés à fournir une couverture dentaire subventionnée par le gouvernement aux enfants de moins de 18 ans, aux personnes handicapées et aux personnes âgées de plus de 65 ans d’ici la fin de 2023.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, rencontre le premier ministre Justin Trudeau sur la Colline du Parlement à Ottawa le 14 novembre 2019. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Au lieu de réduire les chèques comme il l’a fait lorsque le régime a commencé à couvrir les enfants de moins de 12 ans, Davies a déclaré qu’un programme d’adhésion serait lancé en décembre pour offrir une couverture dentaire par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance Sun Life.

Ces groupes qui sont désormais couverts, a-t-il précisé, pourront se rendre chez le dentiste en décembre ou début janvier.

Le cabinet du ministre de la Santé n’a pas confirmé de date exacte à laquelle davantage de jeunes, de personnes âgées et de personnes handicapées pourront se rendre chez le dentiste.

« Plus d’informations sur le plan seront partagées par Santé Canada dans les semaines à venir », peut-on lire dans un communiqué du directeur des communications du ministre fédéral de la Santé, Alex Maheux. « Compte tenu de son ampleur et de sa portée, nous voulons nous assurer que notre plan est solide avant d’en annoncer tous les détails. »