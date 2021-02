Ultimate Underdogs Atalanta regarde le plus gros cuir chevelu contre le Real Madrid

L’étonnante course d’Atalanta aux quarts de finale de sa première campagne de Ligue des champions a fourni l’une des histoires d’outsider les plus édifiantes de la saison dernière.

Le football fluide et intrépide de l’équipe de Serie A leur a valu de nombreux admirateurs à travers le continent et a renforcé leur affirmation d’être le tueur de géant ultime des temps modernes.

Ce titre pourrait devenir incontesté s’ils prennent leur plus gros crâne lorsque le Real Madrid se rendra en Lombardie mercredi.

Les 13 fois champions d’Europe ont voyagé avec 11 joueurs seniors en forme, ce qui a conduit à un optimisme prudent en Italie sur le fait que l’Atalanta pourrait continuer sa solide forme récente en provoquant un bouleversement.

Un autre départ lent dans la ligue cette saison a soulevé des doutes familiers sur la capacité du club à continuer à défier au plus haut niveau.

Mais comme d’habitude, ils ont fait taire les sceptiques avec style et ont maintenant perdu une fois lors de leurs 14 derniers matches de championnat, une course qui les a menés à la cinquième place de la Serie A, à deux points de la Juventus à la troisième.

« Nous sommes libres et calmes », a déclaré l’entraîneur Gian Piero Gasperini. «Nous ne sommes pas les favoris (pour battre le Real) et nous n’avons pas l’obligation de passer. Nous voulons nous mesurer à cette équipe pour comprendre de quoi nous sommes faits. »

SECONDE FOIS LUCKY

La facilité avec laquelle Atalanta s’est adaptée à la vie de compétiteur en Ligue des champions pourrait être une source d’inquiétude pour les illustres visiteurs de Zinedine Zidane.

Mis à part un martèlement 5-0 à domicile contre Liverpool en novembre, leur deuxième expérience de phase de groupes s’est avérée être une affaire relativement calme alors que l’équipe de Bergame a fait match nul à domicile contre l’Ajax et le Midtjylland et a remporté tous leurs matchs à l’extérieur, dont un superbe 2-0. triomphe à Anfield.

C’était loin du drame de leur première campagne dans la première compétition européenne.

En 2019/20, ils ont perdu leurs trois premiers matches de groupe pour laisser l’élimination paraître certaine, pour récolter sept points lors de leurs matchs retour contre Manchester City, Dinamo Zagreb et Shakhtar Donetsk et ramener les Ukrainiens à la deuxième place.

Pourtant, tout n’a pas été simple cette saison.

Une retombée entre le capitaine du club Alejandro Gomez et Gasperini a menacé de faire dérailler leurs progrès.

Au lieu de cela, le club a soutenu son entraîneur, a vendu l’Argentin talismanique à Séville en janvier, et ils n’ont pas regardé en arrière.

Gomez a été crucial pour la croissance et le succès du club ces dernières années, remportant le milieu de terrain de l’année en Serie A en 2019/20 et marquant 59 buts en six saisons et demie à Bergame.

Mais depuis sa dernière apparition pour le club le 16 décembre, l’Atalanta a perdu un match sur 16, en remportant 10.

L’affaire était le dernier exemple d’Atalanta possédant le genre de cohérence sur le terrain et de prise de décision pour lequel certains de leurs plus illustres rivaux allaient mourir. Leur ascension a été un triomphe d’un bon recrutement et d’une bonne gestion sur la puissance de feu financière.

Comme le dit Gasperini, Atalanta a peu à prouver et peu à perdre, mais vaincre le club le plus décoré du football européen serait le plus grand moment de l’histoire remarquable qui se déroule dans la petite ville de Lombardie.