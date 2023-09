Ultimate Spider-Man commencera la nouvelle relance ultime de Marvel

Dans les années 2000, Marvel a publié une gamme de bandes dessinées Ultimate Marvel proposant des versions alors modernes des principaux personnages de l’éditeur. Même si la qualité de la gamme a fini par baisser, deux de ses livres les plus forts ont été Spider-Man ultime et sa série suite, Bandes dessinées ultimes : Spider-Man de l’écrivain Brian Michael Bendis et de divers artistes tels que Sara Pichelli, Stuart Immonen et Mark Bagley. Alors que l’univers cinématographique Marvel devenait un succès gargantuesque, Marvel a essentiellement annulé l’univers ultime via le 2015. Guerres secrètes événement, avec sa grâce salvatrice Miles Morales (et ses seconds rôles) étant amené dans l’univers principal de Marvel pour son éventuelle révélation du MCU.

Interview io9 : Oscar Isaac était à fond sur Moon Knight

Alors que l’Univers Ultime persiste tranquillement depuis lors, Marvel se prépare à le mettre à nouveau en lumière. Le Invasion ultime La série de Jonathan Hickman et Bryan Hitch se termine la semaine prochaine et en découlera Spider-Man ultime de Hickman et Casse-cou l’artiste Marco Checchetto. Les détails sont actuellement rares, et plus de détails viendront du panel Marvel’s Next Big Thing le 14 octobre au New York Comic-Con.

Vers les années crépusculaires de l’Univers Ultime, Hickman était l’un des principaux scénaristes : il a écrit une mini-série solo pour Thor et Hawkeye, et a co-écrit le Bandes dessinées ultimes : Fallout événement avec Bendis et Nick Spencer axé sur les conséquences de la mort de Peter Parker. Il écrira plus tard une nouvelle version de Les Ultimes, ce qui a permis de créer des discussions qui ont (finalement) porté leurs fruits Guerres secrètes. Quand il a parlé à Divertissement hebdomadaire en février avant Les invasions sortie, Hickman a noté que lui et Hitch voulaient créer le nouveau Ultime des bandes dessinées « inversées par rapport à ce qu’était l’univers original. Nous voulions que ce soit… une nouvelle façon de penser et d’apprécier une nouvelle version de l’univers Marvel.

Au moment de la rédaction de cet article, c’est le seul livre Ultimate que nous connaissions, mais nous savons que d’autres sont à venir : celui de Hickman et Stefano Casselli. Univers ultime #1 contribuera à préparer le terrain pour d’autres Ultime livres à venir dans les prochains mois. Avec quelle taille Hickman a revitalisé les X-Men et introduit également un nouvel ensemble de personnages cosmiques dans le DIEUX mini-sérieil sera intéressant de voir ce qu’il a aidé à concocter pour l’une des réalités alternatives les plus durables de Marvel.

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous aimeriez voir (ou ne voulez pas voir) dans le tout nouvel univers Ultimate Marvel, tout différent, qui arrivera en 2024.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.