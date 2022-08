Ultimate Soccer TV & Streaming Guide, édition 2022/23 maintenant disponible

Quand il s’agit de regarder du football, la question que l’on nous pose le plus souvent est “Où puis-je trouver mes matchs ?”

Avec tous les hachages et changements de droits, c’est plus déroutant que jamais. Reconnaissant la frustration liée à la recherche de jeux, nous publions notre Guide de télévision et de streaming Ultimate Soccer. C’est un téléchargement gratuit et contient vingt pages remplies de détails sur toutes les ligues. L’eBook comprend des informations générales sur les changements de couverture télévisuelle, des liens vers les horaires et les essais gratuits, ainsi que toute information supplémentaire que nous pensons que vous trouverez utile.

Publiée pour la première fois pour la saison 2020/21, l’édition 2022/23 est la troisième saison consécutive que nous avons fourni le Guide de télévision et de streaming Ultimate Soccer à toi.

Le guide ultime de la télévision et du streaming de football (édition 2022/23) est le troisième eBook que World Soccer Talk® a publié en 2022. Nos autres eBooks de cette année incluent le European Soccer Travel Guide et la nouvelle édition de What The World Cup Means to Me. Ce dernier présente des contributions de Rebecca Lowe, Simon Kuper, Danny Higginbotham, Ian Joy, Brian Phillips, Jonathan Tannenwald et bien d’autres.

Tous les livres électroniques ci-dessus sont disponibles gratuitement et incluent un abonnement gratuit à notre newsletter quotidienne par e-mail World Soccer Talk Insider.

En outre, World Soccer Talk a publié plusieurs livres électroniques couvrant un large éventail de sujets liés au football, notamment les médias, les guides pratiques, la croissance des ligues et les expériences personnelles à la suite des événements sportifs préférés dans le monde. Quelques-uns de ces livres incluent Blue with Envy – My American Journey with Manchester City et SoccerWarz: Inside America’s Soccer Feud Between MLS, NASL and USL, tous deux disponibles sur Amazon, Barnes and Noble, SmashWords et tous les principaux libraires.

