Ultimate Marvel Returns, X-Men Fall and Rise en 2024

Marvel Comics aime utiliser l’un ou l’autre des deux grands Comic-Cons annuel pour dévoiler leurs grands projets pour l’année suivante. 2023 a été une moment mouvementé pour l’éditeur, et cet élan se poursuivra tout au long de 2024 de manière importante, principalement en ce qui concerne les X-Men et les retour de l’Univers Ultime.

Qui devrait être le nouveau Wolverine ? Choix io9

Sur ce dernier front, Marvel ramène la ligne de publication en commençant par trois bandes dessinées qui feront leurs débuts début 2024. La première est celle annoncée précédemment. Spider-Man ultime (à partir du 10 janvier) de Jonathan Hickman et Marco Checchetto : selon la ligne de connexion, un nouveau héros-araignée se lèvera dans une « nouvelle version audacieuse » du personnage à la suite des événements de la série récemment terminée. Invasion ultime. Marvel promet que Hickman et Checchetto offriront « un réseau de mystère et d’excitation » et « redéfiniront le robot d’exploration des murs du 21e siècle ».

Le mois suivant, le 7 février, Bryan Hill et Stefano Casselli lancent Panthère noire ultime. Comme Spider-Man ultime, cette série en cours reprendra de Invasion ultime et voyez les dieux Khonshu et Ra, qui forment la version de Moon Knight de cet univers, jouer à la conquête de l’Afrique. La seule chose qui leur fait obstacle est la nation isolée du Wakanda et son protecteur, la Panthère Noire. Enfin, X-Men ultimes sera lancé le 6 mars écrit et dessiné par l’artiste de couverture récurrent (et Jours Démons créateur) Peach Momoko. Dans le communiqué de presse, Marvel a simplement décrit X-Men ultimes comme « la vision de Momoko du genre mutant dans le nouvel univers ultime ».

Image: Stefano Caselli/Marvel Comics

Et en parlant de mutants, ils le vivent toujours dans l’univers principal de Marvel. Après l’actuel Chute de X enveloppements, la saga Krakoan se terminera par deux mini-séries de cinq numéros. le 3 janvier Chute de la Maison X de Gerry Duggan et Lucas Werneck verra les X-Men faire leur « combat final » contre leurs ennemis comme Orchis dans ce qui est présenté comme le « chapitre le plus sombre » de la saga Krakoan. Le 10 janvier, Kieron Gillen et RB Silva’s Montée des pouvoirs de X sautera une décennie dans le futur pour montrer que les X-Men de cette époque font leur dernier combat contre Orchis dans une histoire « au-delà du temps et de l’espace, avec la montée de pouvoirs au-delà de notre petite intelligence humaine ».

Fait intéressant, Marvel n’avait pour le moment qu’une seule grande histoire d’événement à raconter pour 2024 : Chasse au sang, qui sera écrit par courant Chevalier de la Lune scribe Jed MacKay et dessiné par Pepe Larraz et Marte Garcia. Comme on le voit ci-dessous, la photo promotionnelle montre Blade, Miles Morales et les Avengers tenant tête à une foule de vampires. (Certains meilleurs que d’autres, à en juger par Iron Man et Vision.) L’événement débutera au printemps prochain.

Image: Leinil Francis Yu et Sunny Gho/Marvel Comics

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.