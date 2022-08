Ultimate Kho Kho Saison 1 présentera ‘Desi’ Kho-Kho dans un nouveau plateau à partir de dimanche

L’Inde est sur le point d’assister au meilleur de Kho-Kho lorsque l’édition inaugurale de l’Ultimate Kho Kho décollera dimanche au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Mahalunge, Pune, Maharashtra.

Les six franchises – Chennai Quick Guns, Gujarat Giants, Mumbai Khiladis, Odisha Juggernauts, Rajasthan Warriors et Telugu Yoddhas – sont prêtes à frapper le tapis et à présenter Kho-Kho dans un avatar moderne jamais vu auparavant.

Avant leurs campagnes, les capitaines, les joueurs clés et les entraîneurs des six équipes ont fait la lumière sur leurs préparations et leurs objectifs lors d’une conférence de presse organisée ici vendredi.

Commissaire de la ligue et PDG d’Ultimate Kho Kho, Tenzing Niyogi était également présent à l’occasion avec le présentateur sportif de la saison 1 et l’acteur de Bollywood Apartshakti Khurana, qui sera le présentateur de marque de la ligue qui sera diffusée sur Sony Sports Network, le diffuseur officiel. de la ligue.

“C’est un moment extrêmement spécial pour nous tous ici car Kho-Kho est intrinsèquement ancré dans le cœur et l’âme de chaque Indien. Ce sport est pratiqué dans toutes les écoles et a une valeur nostalgique extrême. Nous sommes extrêmement fiers d’apporter ce «mitti ka khel» dans un tout nouvel avatar au monde et ces joueurs sont aujourd’hui tous prêts à enlever le «sapnon ki udaan» tandis que chaque foyer se prépare à assister à l’éclat sportif qu’Ultimate Kho Kho envisage d’apporter », a déclaré Niyogi.

Étaient également présents les capitaines et joueurs clés, Amit Patil et Mahesh Shinde (Chennai Quick Guns), Ranjan Shetty et Aniket Pote (Gujarat Giants), Vijay Hajare et Rajesh Kumar (Mumbai Khiladis), Dipesh More et Milind Chavarekar (Odisha Juggernauts), Majahar Jamadar et Akshay Ganpule (Rajasthan Warriors), et Prajwal KH et Pratik Waikar (Telugu Yoddhas) ainsi que les entraîneurs Manohara CA (Chennai Quick Guns), Sanjeev Sharma (Gujarat Giants), Rajendra Sapte (Mumbai Khiladis), Ashwani Kumar Sharma (Odisha mastodontes), Narendra Kunder (Rajasthan Warriors) et Sumit Bhatia (Telugu Yoddhas) 143 joueurs ont été sélectionnés lors du repêchage qui a eu lieu le mois dernier.

« De nos jours, nous avons toujours besoin d’un package complet. J’ai fait des films, des émissions, des émissions de voyage, mais le jour où cela est arrivé et que j’ai eu une conversation concernant l’association avec la ligue, les toutes premières cinq minutes de la conversation, j’ai su que je devais travailler avec ça. Cette ligue est très intéressante, c’est un package complet. J’ai été dans le sport tout au long; la vie tourne autour du sport. J’espère vraiment que la façon dont vous m’avez accepté en tant qu’acteur dans les films, vous m’acceptez ici », a déclaré Khurana.

Les joueurs ont subi la transformation de faire partie de la configuration de la ligue sportive professionnelle et se préparent à apporter l’image remaniée de Kho-Kho sous les observations de la franchise et des entraîneurs avec les meilleures installations d’entraînement, une forme physique de haute qualité et des séances de liaison d’équipe intéressantes. .

La ligue sera diffusée en cinq langues différentes sur Sony Sports Network. La couverture en direct d’Ultimate Kho Kho commencera à 19 h 00 IST chaque jour sur les chaînes SONY TEN 1 (anglais), SONY TEN 3 (hindi et marathi) SONY TEN 4 (télougou et tamoul). La ligue sera également diffusée en direct sur la plateforme OTT premium, SonyLIV.

La toute première ligue Kho-Kho basée sur une franchise du pays est promue par Amit Burman en collaboration avec la Fédération Kho Kho de l’Inde.

Gujarat Giants et Mumbai Khiladis donneront le coup d’envoi de la première double tête de Ultimate Kho Kho Saison 1, tandis que Chennai Quick Guns et Telugu Yoddhas verrouilleront les cornes lors du deuxième match de la journée d’ouverture. La ligue se poursuivra jusqu’au 4 septembre.

