Ultimate Kho Kho fournira une plate-forme parfaite pour présenter notre talent, déclare Rajat Malik de Mumbai Khiladis

Alors que Ultimate Kho-Kho est sur le point de démarrer, Rajat Malik, 22 ans, a enfin une plate-forme pour montrer son talent. Rajat qui, originaire de Ghaziabad, représentera Mumbai Khiladis lors de la saison inaugurale de l’Ultimate Kho Kho.

Ayant commencé à jouer du Kho Kho à l’école, Rajat a expliqué comment il est entré dans le monde du Kho-Kho : « J’ai commencé à jouer très tôt à l’école. Il y avait un tournoi dans les environs auquel participait notre école. Ainsi, notre équipe scolaire a mené des essais pour que de nouveaux joueurs se joignent. Je n’ai pas pu faire la coupe initiale et ne pas être sélectionné blessé, j’ai sangloté sans relâche pendant que le directeur de mon école présentait des maillots aux nouveaux membres de l’équipe Kho-Kho de l’école. Manquer de peu m’a motivé à m’entraîner plus dur que jamais alors que je consacrais mon temps à améliorer mon jeu. J’ai commencé à m’entraîner tous les jours seul et même avec l’équipe de l’école, et en un rien de temps, j’ai finalement rejoint l’équipe de l’école et j’ai reçu un maillot de mon directeur d’école.

Rajat, a poursuivi en parlant de ses humbles origines et de la façon dont ils les ont aidés à devenir une meilleure personne et un meilleur joueur : « Mon père et ma mère sont des commerçants et des agriculteurs, je les ai vus travailler extrêmement dur pour améliorer la vie de mes deux jeunes frères. et moi. Ils ne m’ont jamais découragé de jouer, en fait, ils m’ont toujours encouragé à suivre mes aspirations tant que j’étais dévoué et concentré. Une fois que j’ai été sélectionné pour l’équipe de l’Uttar Pradesh, ils ont réalisé que j’avais un talent pour le Kho-Kho et étaient immensément fiers de ce que j’avais accompli car ils se sont assurés que tous nos voisins le savaient.

Le jeune joueur de Kho-Kho a également parlé du rôle crucial que son père a joué dans sa carrière et sa vie : « Mon père étant un ancien athlète de niveau national et joueur de Kabaddi, a compris la valeur ajoutée du sport dans la vie, mais il s’est assuré que je concentré sur mes études et mon éducation autant. Il m’a aidé à comprendre à quel point la discipline et la routine sont importantes pour tout athlète, grâce auxquelles je sens que je peux maintenant surmonter n’importe quel obstacle grâce à un travail acharné.

Rajat, qui est sur le point de terminer sa maîtrise en éducation physique cette année, s’est concentré de tout son cœur sur son éducation tout en équilibrant son engagement envers le sport de Kho-Kho. Cela lui a donné d’excellents résultats car il a récemment été sélectionné pour l’équipe nationale indienne de Kho-Kho et devrait représenter la nation au championnat asiatique de Kho Kho.

Interrogé sur les défis auxquels il a été confronté lors de son voyage vers Ultimate Kho-Kho, Rajat a déclaré: «Au début, quand j’ai vu les autres enfants porter des vêtements de marque tout en jouant, j’étais jaloux et je les voulais moi-même. Bien que mon père ne puisse pas m’acheter des équipements de sport coûteux, il m’a appris que je devais les gagner. Donc, je l’ai fait. Maintenant, je porte des vêtements de sport de marque que j’ai achetés avec mon propre argent. Cela m’a vraiment aidé à construire mon personnage. L’humble jeune joueur est maintenant prêt à aider ses coéquipiers de Mumbai Khiladis alors qu’il se battra à leurs côtés pour des victoires et des points dans la prochaine ligue Ultimate Kho-Kho.

Parlant de l’édition inaugurale de l’Ultimate Kho-Kho, le natif de l’Uttar Pradesh a déclaré: “Je suis extrêmement heureux que quelque chose comme Ultimate Kho-Kho commence, cela fournira aux joueurs comme moi la plate-forme idéale pour mettre en valeur notre talent. Ce sera également une expérience transformatrice pour beaucoup de joueurs comme moi qui, malgré notre dévouement, ont eu du mal à réussir ou à devenir célèbres. C’est un honneur pour moi de faire partie de la saison inaugurale d’Ultimate Kho-Kho.

La toute première ligue Kho-Kho basée sur une franchise en Inde se jouera du 14 août au 4 septembre au stade Balewadi. Rajat Malik et bien d’autres joueurs comme lui attendent avec impatience son début.

